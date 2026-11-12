潮新闻 2026-11-12 14:28:01

近日，山姆会员商店上架的ROKKA&ROLLA羽绒服因充绒量大、定价实惠再度走红，“山姆399元充绒量300克羽绒服断货”的话题也登上微博热搜。

近日，山姆会员商店上架的ROKKA&ROLLA羽绒服因充绒量大、定价实惠再度走红，“山姆399元充绒量300克羽绒服断货”的话题也登上微博热搜。

“399元充绒量300克”

高性价比羽绒服已卖断货

11月12日，记者查询山姆线上小程序发现，ROKKA&ROLLA长款羽绒服不论男女款均已显示“暂时缺货”，男款在APP界面还写有“仅供线下购买”的提示。在社交媒体上，不少消费者表示“以这样的价格能买到对应充绒量的产品，很划算”“价格实惠再加上最近降温，线下门店也都已经断货了”“哪里有货求告知”。

图源：山姆APP

从产品吊牌信息看，这款羽绒服执行GB/T 14272-2021《羽绒服装》国家标准，面料与里料均为100%聚酯纤维，大身及袖子填充物为白鸭绒、绒子含量80%，帽子等其他部位填充100%聚酯纤维，产品产地为山东泰安。其中女款L码充绒量标注为400克，男款L码充绒量为300克，蓬松度600+、清洁度900+。

事实上，这并非该品牌首次因“性价比”出圈。2025年冬季同款就曾引发抢购热潮。社交平台上有网友四处询问杭州各门店现货；在二手交易平台上，也有代购以接近原价甚至加价的方式转卖该款羽绒服。

值得注意的是，这已经是山姆会员店近期第二款遭遇“抢购一空”的商品。此前，山姆App“全球购”频道陆续上架了始祖鸟（ARC'TERYX）、加拿大鹅（CANADA GOOSE）等多个高端服饰品牌。

图源：山姆APP

据悉，相较于品牌天猫官方旗舰店及官网，山姆的售价普遍低出数百至数千元不等。以天猫旗舰店在售的EXPEDITION派克大衣为例，其“双11”补贴价为15800元（标价16300元），而山姆同款女士派克大衣仅售10999元，价差约5000元。在山姆App上记者看到，始祖鸟上架的3款商品中有2款已显示暂时缺货；加拿大鹅7款商品中也有4款处于缺货状态。

原料价格回落

终端市场呈现“K型”分化

尽管羽绒原料价格较2025年历史峰值有所回调，但整体仍处于高位运行，终端市场价格呈现显著的结构性分化，高端品牌持续溢价，高性价比渠道则通过效率优势实现价格下探。

根据中国羽绒信息网及行业监测数据，截至2026年11月初，新国标90%白鸭绒均价约54万元/吨，较此前58万元/吨的峰值回调约7%，但绝对价格仍处历史高位；80%白鸭绒部分渠道报价虽现松动，但行业整体成本压力并未根本缓解。然而，原料端的高位震荡并未均匀传导至终端：一方面，波司登、凯乐石等头部及户外品牌主力款仍维持在2000元上下，部分热门型号甚至小幅提价；另一方面，山姆等会员店推出399元长款羽绒服被抢购，电商平台200-400元区间销售旺盛，传统大众品牌在该价位段竞争加剧。

价格分化的背后是多重因素叠加。首先，GB/T 14272—2021新国标以“绒子含量”替代“含绒量”，剔除无效绒丝，使同等规格下合规填充物成本上升约5%-10%，叠加高蓬松度优质原料稀缺，实质性抬高了品质门槛。其次，2025年原料暴涨240%形成的库存成本尚未完全消化，品牌方降价存在滞后性与刚性约束。更关键的是，头部品牌通过科技功能、联名设计等方式强化价值锚点，营销与渠道费用在售价中占比极高；而山姆等高效渠道则砍掉品牌溢价与商场租金，以羽绒服作为引流品，实现了“同质低价”。这种分化本质上是渠道效率与品牌定位的博弈，而非简单的原料涨跌传导。

在市场端，多数消费者正从“认牌子”转向“看参数”。绒子含量、充绒量、蓬松度及执行标准已成为下单前的“必查指标”。如今的市场正从规模扩张走向价值重构，消费者不再为虚高溢价买单，更愿为真实保暖与透明参数付费。

来 源：潮新闻

原标题： “399元充绒量300克”，山姆一款高性价比羽绒服因充绒量大、定价实惠卖断货；原因披露

记者 张鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com