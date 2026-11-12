央视新闻客户端 2026-11-12 14:28:01

当前，“双十一”促销活动火热进行，不少消费者忙着下单收货。与此同时，不法分子也瞄准这波网购热潮伺机作案，诈骗套路不断更新，消费者该如何识别？我们梳理了五类多发骗局，帮您看清套路、守住钱袋子。

冒充客服快递员诈骗

利用精准信息设圈套

警惕冒充电商客服“退款理赔”诈骗

不法分子通过非法渠道获取消费者的购物订单信息，以商品有质量问题、运输破损等理由，冒充网购平台客服实施“退款理赔”诈骗。

北京市公安局石景山分局刑侦支队中队长邢运伟介绍，骗子常用两种借口实施退款诈骗：

一是谎称购买的物品存在质量问题，有人使用后出现过敏反应，让你不要再使用，由他们进行赔偿；

二是谎称物品在运输途中损坏，尤其是老年朋友购买的鸡蛋等易碎品，会称运输途中发生交通事故，导致鸡蛋破损，随后提出进行赔偿。

随后，不法分子会发来链接，诱导当事人在虚假页面填写银行卡号、手机号、验证码等信息，进而转走卡内资金。

邢运伟提示，正规理赔应通过原购物平台，由平台原路退款；凡是接到陌生电话，以商品质量问题或运输破损为由，要求脱离官方平台办理理赔的，都是诈骗。

警惕“快递异常”短信诈骗

不法分子冒充快递员，发送“多次拨打电话无人接听、派送失败请回拨”等短信，并附上陌生手机号码。

回拨电话后，对方先自称是某个快递公司的快递员，送的是一份扣费协议书，要进行扣费。

如果不想要，他可以帮忙转接给客服进行取消，随后由另外一人继续对接，谎称你已经开通某项保险、下月起扣费，他可以指导你如何关闭。

诱导你下载屏幕共享软件，通过共享屏幕获取你手机里的银行卡信息，趁机转走资金。

民警提示，快递员只负责送货，不可能随便转接其他平台客服；正规客服不会要求下载任何App，更不会要求开启屏幕共享。

万一开启了屏幕共享或者是手机被对方操作突然变成黑屏，第一要做的是拔卡、关Wi-Fi、尽快挂失银行卡、及时报警。

警惕机票退改签诈骗

不法分子利用非法获取的旅客航班信息，冒充航空公司客服，以航班取消、延误、故障检修为由提出要进行保险赔付，再以打款失败、需要换一种方式收款为由，诱导当事人下载共享屏幕软件，转走资金。

邢运伟提醒，无论对方自称是谁、掌握的信息多么精准，都不要在电话中与他进行所谓的对接，应当回到正规平台自己验证核实，向平台确认是否有这件事。

低价福利诱你脱离平台

陌生快递暗藏骗局

还有一类诈骗，不靠订单信息，而是用低价特惠、平台福利作为诱饵，诱导消费者脱离官方平台私下交易。

警惕虚假低价购物诈骗

不法分子在二手平台上开设店铺，待消费者来咨询时，以“内部渠道”“特价”“专属优惠”等理由，引导消费者添加微信、QQ私下转账交易。

邢运伟介绍，骗子会以代买电脑、显卡等商品、代办证件为幌子，或以内部特供、秒杀补贴为名，声称可以低价购买黄金、低价代订酒店。骗子他们会说私下交易可以避税、减免费用或额外赠送物品，诱导群众脱离正规平台，添加微信、QQ私下对接；一旦转账，对方便会拉黑跑路，千万不要脱离正规平台交易。

警惕陌生快递“中奖福利”诈骗

不法分子批量寄出包裹，内附印有电商平台标识的卡片和赠品，伪造成平台福利回馈。当事人扫描卡片中的二维码领取小额返利后，会被拉进群聊，进而落入刷单返利、虚假投资骗局。

邢运伟介绍，骗子往往会冒充京东、天猫、抖音等大型电商平台，向当事人邮寄快递送福利，话术多借百亿补贴、周年庆、“双十一”等热点。不要以为领到福利就是真的，这类情况多是以小利诱导，等当事人察觉时往往已经落入诈骗。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 守住你的钱袋子 “双十一”网购防骗指南请查收

记者 张赛 吴昊

本文转自：温州新闻网 66wz.com