央视新闻 2026-11-12 14:28:02

这几天，温州天气转冷，不少人翻出棉服，或是准备买件新的御寒。但近期有消费者发现，买到手标注“棉服”“棉袄”的外套，一看吊牌，面料、里料、填充物全是100%聚酯纤维，一点棉花都没有，不少人直呼上当。买到手的“棉服”竟然没有棉花，这正常吗？

这几天，温州天气转冷，不少人翻出棉服，或是准备买件新的御寒。但近期有消费者发现，买到手标注“棉服”“棉袄”的外套，一看吊牌，面料、里料、填充物全是100%聚酯纤维，一点棉花都没有，不少人直呼上当。买到手的“棉服”竟然没有棉花，这正常吗？

不是只有填充棉花才叫“棉服”

实际上，我们经常讲的棉服，在服装专业领域与国家标准体系中，正式名称叫“棉服装”。按照国标定义，现行GB/T 2662—2017《棉服装》标准允许使用天然纤维、化学纤维及其共混物等作为填充物。所以，棉服装的填充物，不单单只有棉花，天然纤维、化学纤维、动物毛皮等都可以。因此，聚酯纤维填充的衣服，叫棉服也是合理的。

不过，很多人也疑惑，没有棉花为啥还能保暖？其实保暖的关键，根本不是材料本身。热量流失主要靠空气对流，纤维越蓬松，“锁住”的静止空气越多，保暖效果就越好。棉花和聚酯纤维，都是靠这个原理。

羽绒棉？云朵棉？本质几乎是聚酯纤维

比品类名更易引发误解的，是市面上层出不穷的营销化材质名称，“羽绒棉”“云朵棉”等叫法频繁出现在商品标题中，听起来既天然又高端，但本质几乎都属于改性聚酯纤维，既不含羽绒，也不含天然棉。

和天然棉花相比，聚酯纤维作为棉服的填充物，有一定的优势。更高的性价比、更好的板型设计空间，让化纤填充成为棉服市场主流。

消费者如何挑选棉服？

消费者挑选棉服时，不要只看商家宣传的文案，重点要看吊牌和水洗标。

首先，通过看吊牌，可以看到衣服纤维的含量以及填充物，写的是聚酯纤维百分百，还是棉百分百，能够确定填充物的成分。

其次，要看执行标准和安全类别，大家经常看到ABC类，成人棉服一般的安全标准是C类。

此外，还可以通过结合手感来确认棉服蓬松度和回弹性，比如按压以后，手拿开1～2秒就能够复原，就说明回弹性和蓬松度非常好。

消费者在选购时，应当以吊牌上的规范纤维名称为准，不能单纯看商家宣传的“羽绒棉”“云朵棉”“空气棉”，以免被误导。

来 源：央视新闻

原标题： 关于棉服的消费提示

本文转自：温州新闻网 66wz.com