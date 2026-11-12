新华网 2026-11-12 15:35:52

山城的清晨，就是被这声吆喝叫醒的。

“小面，二两，加个蛋！”

山城的清晨，就是被这声吆喝叫醒的。

街边梯坎、黄桷树下，一把碱水面下锅翻滚，捞起，浇上十余种调料。红油鲜亮、芽菜脆嫩，筷子一挑，麻辣鲜香直冲鼻尖。近日，在第六届重庆小面文化节上，880多人组成“嗦面搭子”同场品鉴，冲击吉尼斯世界纪录；青海拉面、襄阳牛肉面、岐山臊子面、武汉热干面、莆田卤面、沙县拌面、宜宾燃面、中江挂面、方城烩面等天南地北的面条，在山城聚首。

一碗面，何以承载这样的热闹？答案，藏在它无穷的滋味里。

中国人对面的热爱，是刻在日常里的。北方的清晨，一碗热汤面下肚，浑身暖透；江南的巷口，一碗葱油拌面简单却熨帖；西北的面讲究一清二白，川渝的面讲究麻辣鲜香。它实在、接地气，没有山珍海味的排场，却管饱、暖身、贴心。一碗面里盛放着的，是中国人最朴素的生活态度：日子再忙，也要好好吃饭。重庆小面正是这份朴实的表达，梯坎边一只塑料凳、一碗热面，就能吃得酣畅淋漓。

碗里装的，又不只是面，更是源远流长的中国味道。面条，是中国人餐桌上最古老、最长情的食物之一。在青海喇家遗址，一只倒扣的陶碗里保存着4000年前用粟黍做成的面条，那是世界上迄今发现最早的实物面条；唐代诗人杜甫曾在今天的重庆奉节，品尝过用槐叶汁和面制成的凉面；到了宋代，街市上的面条已是花样繁多。对中国人来说，面条从来不只是吃食，更是表达牵挂与祝福的方式。过生日要吃长寿面，民间讲究“送客饺子迎客面”……一碗面，盛满了中国人的情感与文化。

一方水土产一碗面，一碗面养一方人。千百年来，这碗面在不同地方长出了自己的性格。重庆小面生在长江与嘉陵江交汇的码头边，最早是挑夫蹲在街边的一顿饱饭，不带浇头、分量小巧，却把麻辣鲜香做到极致，慢慢长成了一座城市的味觉记忆和山城人的性格，麻得直率，辣得痛快，恰如爬坡上坎的那股韧劲。

凭着这股韧劲，重庆人在烟火气里揉出了大产业。如今重庆每天要卖出约1200万碗小面，年产值超560亿元。数字背后，是一条越拉越长的产业链：20万云阳面工，撑起全国鲜面市场70%以上份额；石柱80%以上乡镇、一半以上农户种植辣椒，年产辣椒8万吨。每卖出1亿元小面，就有近2000吨辣椒、花椒、榨菜等从山里运进城。

近年来，当地建成占地200亩的重庆小面产业园，打造“可以带走的重庆小面”，推动小面从街头作坊走向标准化工厂、从零散经营迈向集群发展。山城巷弄里的椒麻香气，已跳出方寸灶台，借助中欧班列、西部陆海新通道，畅销30多个国家和地区。一碗曾经的街边小食，就这样奔赴了更远的山海。

从4000年前那只倒扣的陶碗，到今天跨越山海的百亿产业，热气腾腾的一碗面，在寻常日子里，给人绵长的安心与踏实的暖意。一碗热面下肚，胃暖了，心就定了，日子也有了光亮。这，正是幸福的味道，也是生活的本真。

作者：李元元

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨一碗面里的无穷滋味

图源：张倩 程媛媛

本文转自：温州新闻网 66wz.com