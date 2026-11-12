人民时评：把丰收的底气攒得更足

人民日报 2026-11-12 15:37:50

沃野千里，麦浪翻滚，稻菽飘香；

沃野千里，麦浪翻滚，稻菽飘香；田间地头，收割机往来穿梭；仓储库点，烘干、入库有序衔接。时下，秋粮收获稳步推进。“十五五”开局之年，各方携手应对冬小麦大面积晚播、暴雨洪涝等重重挑战，夏粮产量首破3000亿斤、早稻实现稳产，秋粮生产总体向好、丰收在望。

“丰”景如画，令人欣喜，也引人思考：粮食连年丰收，为何还要年年抓紧？这里面，有应对不确定性的考量，有高质量发展的谋划，有民生账本的关切。

从底线维度看，越是连年丰收，越要看清丰收背后的不确定性。农业生产有周期，误了农时难以补回，地力受损难以速复。百年变局加速演进，国际环境复杂多变，粮食安全不能寄望于外部市场始终平稳、自然条件始终有利。端牢饭碗，靠的是平时把基础打实，而不是临渴掘井、临时找粮。

一条沟渠，能掂量出未雨绸缪的分量。在湖北宜城市高康村，种植大户邹凯的稻田经过高标准农田改造，机耕路加宽硬化，灌排条件改善。今年遇上连阴雨，打开闸门就能顺畅排水，农田几乎没有遭受损失。看似寻常的田间工程，关键时刻就是保收成的“压舱石”。

这提醒我们，不能只在受灾时想起水利、抢收时想起烘干。把耕地保护、地力提升、良种选育、农机装备维护和防灾减灾能力建设抓在日常，才能把一次次应对风险的经验，沉淀为更稳定的生产能力。

从发展维度看，毫不放松抓好粮食生产，也是在拓展高质量发展的空间。要看到农业发展中技术进步、产业升级的潜力。良种良法配套，让同一亩地产出更多更好的粮食；社会化服务铺开，让小农户也能用上先进技术；加工、仓储、物流衔接贯通，让一粒粮食在产业链上不断增值。

农业现代化，既是在回答怎样“稳定粮食产量”，也是在回答如何“提升农业综合生产能力和质量效益”。从这方面来说，农业成为扩大内需、带动县域经济发展的新增长点。抓粮食，本身就是抓发展。

从民生维度看，粮食丰收了，产业链拉长了，农民的收益才能持续提升。种粮要支付农资、人工等成本，还要承担天气和市场风险。保护种粮积极性，既要帮农民降本增效，也要让售粮渠道更顺畅、粮款及时到手。因此，毫不放松抓好粮食生产，既要在产量上常抓不懈，也要在保障农民种粮收益上下足功夫。

从各地筹集秋粮收购资金，确保“钱等粮”而非“粮等钱”，到完善价格、补贴、保险等支持政策，再到推动优粮优价、健全联农带农机制……让农民有合理收益、有稳定预期，才能激发种粮人的干劲，多种粮、种好粮，让下一季生产更有动力。

习近平总书记强调：“保障粮食等重要农产品稳定供给是农业生产的重中之重。”丰收时节，秋收与秋种接续，今天与明天相连。毫不放松抓好粮食生产，要看到成绩，还要懂得成绩从何而来、怎样延续。把产能基础夯得更实，把发展空间拓得更宽，把农民收益护得更好，年年丰收的底气就会攒得更足。

作者：常 钦

原标题：把丰收的底气攒得更足（人民时评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com