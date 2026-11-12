人民日报 2026-11-12 15:39:01

把从严管理监督和鼓励担当作为高度统一起来，通过明方向、立规矩、正风气、强免疫，形成风清气正的党内政治生态，营造有利于干事创业的良好环境

听乡镇干部聊作风建设，几句话令人印象深刻：“管住嘴，不该吃的坚决不吃；管住手，不该动的坚决不动；管住腿，不该去的坚决不去”“管得更严了，也更有干劲了”……

铁规矩、硬杠杠，效果可见一斑。

全面从严治党关键在严，持之以恒推进全面从严治党必须一以贯之、一严到底。党的二十届五中全会对持之以恒推进全面从严治党作出战略部署，把“坚持全面从严”作为必须遵循的原则之一，强调“坚持严的基调不动摇”，同时强调“充分激发全党积极性主动性创造性”。

新时代以来，以习近平同志为核心的党中央从中央八项规定开局破题，领导全党抓思想从严、监督从严、执纪从严、治吏从严、作风从严、反腐从严，广大党员干部忠诚干净担当意识明显增强，推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领、运用法治思维和法治方式开展工作本领进一步提升。

全面从严治党和鼓励担当作为是内在统一的。深入学习领会全会精神，必须充分认识到严管就是厚爱，把严的氛围、正的风气、干的精神牢固树立起来、长期坚持下去，在新征程上展现新作为、创造新业绩。

“真管真严、敢管敢严、长管长严”，坚持严的基调不动摇。

先看校园餐。过去在一些地方被当作“唐僧肉”、成为“糊涂账”，背后是个别人以权谋私的“微腐败”。

如何整治？既要严查，也要严管。山西汾西县从学校食材入库斤数与票据严重不符的线索入手，严肃查处截留食材费、套取资金等的相关责任人；宁夏贺兰县实行专账核算，公开监督二维码和大宗食材溯源信息，成立膳食监督家长委员会……

“凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正。”越是“蝇贪蚁腐”，越要严字当头，紧盯问题不放松，依法惩处不手软。

再看“八小时之外”。党员干部的言行有没有边界？

严守纪律只有“进行时”。习近平总书记强调：“对干部要加强全方位管理，把行为管理和思想管理统一起来，把工作圈管理和社交圈管理衔接起来，把八小时之内的管理和八小时之外的管理贯通起来。”

传统佳节之时，多地发布廉洁过节提醒，开设监督举报曝光专区，加大典型案例通报曝光力度；干部提拔之际，一些地方纪委监委送上家风学习读物，叮嘱家属当好家庭“纪检委员”……

始终利剑高悬，在常和长、严和实、深和细上下功夫，才能管出习惯、抓出成效。

“坚持严管厚爱结合、激励约束并重”，激发干事创业精气神。

习近平总书记强调，“严并不是要把大家管死，使人瞻前顾后、畏首畏尾，搞成暮气沉沉、无所作为的一潭死水”。

以海南自贸港建设为例。先行先试，往往要破题、破难、破局。有干部萌生怕出错、怕担责的顾虑。

印发实施《海南自由贸易港公职人员容错纠错办法（试行）》《海南省以案促教、以案促改、以案促治工作规则（试行）》，定期同时通报担当作为正向激励和不担当不作为反面惩戒典型案例……

当地干部直言：“旗帜鲜明地为实干者撑腰。”全岛封关运作后，政策红利持续释放，市场活力加速迸发，产业发展成形起势，实现高质量开局。

新时代以来，广大党员干部心无旁骛干事业、不折不扣抓落实，在决战脱贫攻坚、抗击疫情、应对外部打压遏制等一线接受考验，在遵规守纪前提下敢担当、善作为。

法规制度是“紧箍咒”，更是“护身符”。我们要把从严管理监督和鼓励担当作为高度统一起来，通过明方向、立规矩、正风气、强免疫，形成风清气正的党内政治生态，营造有利于干事创业的良好环境。

新征程上，在纪律上“管住身心”，在事业上“放开手脚”，严于律己、严负其责、严管所辖，定能不负时代、不负人民，以实干实效推动中国式现代化不断取得新进展。

作者：盛玉雷

原标题：坚持全面从严，激发干事创业精气神（评论员观察）——持之以恒推进全面从严治党③

本文转自：温州新闻网 66wz.com