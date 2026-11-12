消费入座怎么看
近段时间，一些咖啡店、茶饮店纷纷实施消费入座管理措施，引发广泛讨论。如何看待消费入座？我们在“人民日报评论”微信公众号发起征稿，本期大家谈选刊3篇来稿，聊一聊对消费入座的思考。
——编 者
有限资源应有序分配
天津市北辰区 秦紫阳
有次在商场，逛累了去一家咖啡馆歇歇脚。点完咖啡，却发现找不到座，而座位上却坐着未消费的人。店员只好搬来一把凳子，安排在吧台旁就座。
店里的座位是经营资源，并非无偿公共设施。经营需要承担房租、人工、水电等费用，如果座位被未付费顾客长时间占用，会影响经营收益。况且今天很多主题餐饮店的特色就是环境、氛围。非消费者挤占有限资源，不仅会影响消费者的体验，也在一定程度上影响了正常的经营活动。
良好环境的营造，靠个人自觉，也靠具体规则。明确消费入座，是把有限资源优先留给消费者。有限资源有序分配，让规则前置，能减少摩擦。当然，也有人担心，规则的设立会不会影响消费场所的松弛氛围。事实上，松弛不等于没有边界。消费环境更文明有序，反而能带来更多的松弛感。
也别失了人情味
山东省潍坊市 展春霖
消费入座是商家维持门店运转、优先保障消费者权益的一个自主选择，有其现实考量，无可厚非。但也要看到，商业空间是城市的有机组成部分，它不仅具有消费功能，也承载烟火暖意。消费入座符合商业逻辑，也要留住人情味。
规则可以立，暖意不应少。比如，在规则设置中，能否多些考量，为临时有需要的人员提供力所能及的服务；在规则执行时，能否少一点生硬的语气；还有，能否在告知标语的设置上，多一点“如我是客”的考虑。规则与善意，从来不是非此即彼的对立关系。保持合理的弹性，为人文关怀留出余地，并不必然损害经营，反而能为品牌增加好感度。
商业的长远生命力，终究源于人心。赢得消费者口碑的，不仅是品质优良的商品，还有充满人情味的服务。在成本考量与公共善意之间找到平衡点，让商业空间有序而不失温情，企业才会走得更远。
公共空间要补上供给缺口
广东省广州市 孔德淇
消费入座引发热议，表面而言，是对商业场所落座规则的讨论，深层来看，则映照出市民对便民休憩空间的期待。这也给城市公共空间建设提了个醒。
城市公共服务，不能只靠商业空间。一方面，公共空间的规划设计者，不能只盯着综合性广场、大型公园，也要把目光投向街头巷尾的边角空间。一张能坐的长椅、一处能遮阳的廊架，这些看似不起眼的细节，没有多大的体量，却紧贴人们行路歇脚、等候休憩的日常。把功夫下在“微空间”上，延伸城市公共服务的“触角”，群众的获得感才会更强。
另一方面，公共空间不能只有“好看”的面子，还要有“好用”的里子。近年来，各地持续推进建设户外劳动者驿站、推动党群服务中心“上新”，拓展了便民空间供给渠道，也促进了公共服务均等化。这也说明，建好公共空间，必须避免“重景观、轻实用”的倾向，让公共服务设施供给真正对准群众所需。
持续织密公共服务网络，把更多“小而美”的便民载体布设到群众身边，城市就会更具温度。
原标题：消费入座怎么看（大家谈）
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州产业园加快“筑巢引凤” 寻求持久生命力社会11-12
-
新商场、新医院、新学校都来了 中央涂片区配套项目陆续落地社会11-12
-
过去十年温州人均预期寿命 增长了1.79岁社会11-12
-
深山小村“焕新记”社会11-12
-
温州高速应急添“前哨” 险情就近快处理社会11-12
-
一群退休老人同德行善 口袋公园里长出了“长者爱心社”社会11-12
-
温州援非医生扎根马里“授人以渔、就地造血”社会11-12
-
《温州杨梅酒》团体标准昨起发布实施社会11-12
-
冲着平台“百亿补贴”下单 买到的苹果手机竟是“非全新机”社会11-12
-
秋假遛娃去三垟湿地 玩转创意与自然社会11-12