人民日报 2026-11-12 15:41:09

水下机器人代替人类深潜作业，脑机接口医疗器械帮助患者恢复肢体功能……行走天津滨海新区，看前沿科技加速落地，不由感慨“未来已来”。

习近平总书记在天津考察时强调，“要坚持科技创新和产业创新一起抓”。推动科技创新和产业创新深度融合，是以高水平科技自立自强引领发展新质生产力的关键。

实践中，从科技创新到产业化应用，还得闯过中试、工程化、融资接续等重重关卡，这一过程被看作“死亡之谷”。

如何实现“惊险一跃”？有3类共性课题不容忽视：研发能否抓准需求，资本能否包容蓄力，治理能否跟上变革。

5个产业集群入选国家先进制造业集群，技术合同成交额超800亿元……从天津滨海新区的答卷中，可窥见创新链产业链高效协同的经验。

攻得出，更要用得上。

信创产业是观察研用对接的一个窗口。长期以来，国产专业软件的一大痛点就是能用与好用之间存在断层：纸面功能达标，使用体验却总“欠几分火候”。

探索水务信创，天津水务集团在适配验证、技术攻关、生态培育等方面给予助力；研发多效应仿真CAE（计算机辅助工程）软件，石油工程、爆破开采等领域多家企业提供应用场景……破解“水土不服”，信创海河实验室的秘诀在协同。

跳出“先出成果再谋转化”，围绕产业链部署创新链，打造“产业链出题、实验室答题”的系统创新格局，能有效避免创新的“不接地气”。

熬得住，才能走得远。

从创新萌芽到产业成形，投入大、周期长，漫长征途需要坚实的金融支撑。

深之蓝，国内水下机器人行业的开拓者。轻资产、高研发，令其在信贷融资中处于劣势。本地创投公司在创业初期注入资本活水，政府性融资担保机构在关键阶段大力支持，银行发放中长期流动资金贷款打破“短贷长用”困境……多方支持陪伴，新赛道最终开花结果。

健全评价导向机制，营造公平、透明、可预期的投资环境，引导金融机构坚持长期主义，将助力书写更多厚积薄发的创新故事。

跑得快，还要接得稳。

新兴产业、未来产业常伴随“创造性破坏”。与其被动应对，不如提前布局。

“脑子一想，脚真就迈出去了。”天津大学研发的“神工”系列脑机交互创新医疗器械，已累计服务数千名患者。

“科幻场景”走进临床，得益于当地全链条保驾护航。支持科研机构与医院合作打造临床研究平台；建立健全安全防范与伦理审查机制，规范数据库收集、管理和使用……下好优环境、建机制的“先手棋”，有利于减少潜在“摩擦”。

统筹好鼓励创新与防范风险，在规则、制度、标准等方面及时跟上，是治理者需要答好的考题。

《中共中央国务院关于发展新质生产力的意见》提出，“营造有利于科技创新和产业创新深度融合的良好发展生态”。涵养生态，重在清除“板结”，培厚适宜新动能茁壮成长的沃土。

江苏昆山设立由常务副市长负责的“场景办”，系统性开放真实应用场景；广东深圳龙岗区建设人工智能与机器人应用改革创新实验区，将场景网络越织越密……放眼全国，各地正加强探索。聚焦科技和经济紧密结合深化改革，让科技与产业更好携手，高质量发展动能将更加澎湃。

（作者为本报评论部编辑）

作者：李铁林

原标题：为科创“惊险一跃”搭把手（现场评论）

本文转自：温州新闻网 66wz.com