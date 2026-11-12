人民日报 2026-11-12 15:42:01

深秋时节，安徽阜阳颍上县，5000余株景观柿树硕果盈枝，当地坚持景观柿树22年柿子不摘，留给鸟儿过冬。每逢夏季，安徽黄山西溪南村，丰乐河畔的枫杨林在旅游旺季轮流“休假”，为整片绿意按下“蓄力键”。

留果于枝，息林以养，看似“不划算”的选择，却写下了生态与发展相融共生的大文章。从最初的800棵到如今的5000多棵，颍上柿树年产果实约150万斤，在此停留的候鸟种类和数量逐年增长。实行轮休之后，西溪南村的枫杨林愈发葱郁，与白墙黛瓦的古村落浑然一体。柿树是候鸟越冬的“粮仓”，林子是大地呼吸的“肺叶”，给生态留一分白，自然就还人间十分生机。

这是绿色发展的新路。2025年，颍上景观柿树迎来游客约52.64万人次，带动旅游消费3.15亿元。目前，西溪南村年接待游客逾200万人次，越来越多村民吃上了“旅游饭”。留一树柿子，换来满城客源；让一片林子休息，引来长久红火。生态向好，城乡才有活力，发展才有后劲。

这是浸润人心的文化。多年守护“万鸟啄柿”的图景，让颍上有了一张闪亮的城市名片。西溪南村“绿野仙踪”般的景致背后，是村民们让自然歇一歇的自觉。当爱绿护绿从倡议变为习惯，既给人们带来美好体验，也沉淀为深厚文化底蕴。

尊重、顺应、保护自然必将惠及子孙后代，伤害自然则会伤及人类自身。处理好生态保护、绿色发展与民生改善之间的关系，推动“两山”理念深入人心，才能答好“人与自然如何相处”这道现代化进程中的必答题。

人不负青山，青山定不负人。坚定不移走绿色、低碳、循环、可持续发展之路，共筑生态文明之基，促进人与自然和谐共生，必将不断绘就天更蓝、山更绿、水更清的美丽画卷。

（摘编自《安徽日报》，原题为《留果息林，生态优势转化为发展优势》）

作者：韩小乔

原标题：“留果息林”的发展智慧（纵横）

本文转自：温州新闻网 66wz.com