网传“商家扬言取消外卖”短视频系引流套路（2026·11·12）

全国网络辟谣 2026-11-12 18:28:31

辟 谣 网传“商家扬言取消外卖”短视频系引流套路

详情：近日，社交平台出现一批所谓“商家”扬言“取消外卖”“下架外卖”等话题的模板化短视频，引发关注。经调查，相关视频并非个别餐饮商家的真实表态，而是MCN机构为引流牟利批量炮制的舆论噱头。

视频中提及的位于四川宜宾的餐馆一直在承接外卖业务，且当地多家餐馆发布的视频中均出现相同字样的横幅。宜宾有关部门成立联合调查组，经查，上述视频均由某MCN机构有偿代运营。目前，已要求涉案公司停止违法违规行为，并对相关负责人开展调查。（来源：央视新闻、长安街知事）

误 区 感染流感获得的抗体比疫苗更天然持久？

真相：这种说法过于绝对。疫苗的作用是让免疫系统提前识别病原体或其关键成分，建立免疫记忆，以便真正接触病原体时能够更快启动防御。自然感染同样可能促使免疫系统产生抗体和免疫记忆，但免疫系统首次应对病原体时，需要经历真实的感染过程，病情发展和严重程度难以预判，即使最终痊愈，也可能留下健康损伤。而且，流感病毒还会不断发生变异，自然感染获得的免疫保护也不能保证长期有效。流感疫苗的价值不仅是降低感染风险，更重要的是降低感染后发生重症和死亡的风险，尤其能为老年人、慢性病患者等脆弱人群提供保护。与其冒险通过自然感染获取免疫力，不如根据接种建议，及时接种流感疫苗。（来源：科学辟谣）

通 报 陕西西安网警通报3起打击整治网络谣言典型案例

详情：近日，陕西省西安市一政务服务中心发生一起挖掘机损毁建筑物案件，引发关注。个别违法行为人为博取流量、吸引眼球，借该案件编造、传播虚假信息，扰乱公共秩序，现将公安机关依法查处的3起典型案件通报如下：

案例一：违法行为人陈某某为博取关注、吸粉引流，在某短视频平台编造并发布“兵马俑开挖掘机破坏大楼”的AI合成视频，并在评论区散布煽动性言论，视频浏览量达1.3万人次。该谣言信息刻意渲染案件现场暴力氛围，将违法犯罪行为包装成维权场景，试图塑造虚假“正义人设”，严重混淆事实真相、误导公众，扰乱网络公共秩序，煽动负面情绪，造成恶劣社会影响。

案例二：违法行为人赵某为博取关注、吸粉引流，借案件热度，在某短视频平台发布利用AI技术伪造其他政务场所遭挖掘机损毁的虚假视频，并在评论区散布煽动性言论，浏览量逾千条。该谣言刻意传递效仿暴力破坏的不良导向，煽动负面情绪，极易误导公众，扰乱网络公共秩序，造成恶劣社会影响。

案例三：违法行为人任某为博取流量、吸引关注，在未经核实的情况下，转发他人利用AI技术生成的挖掘机破坏其他办公场所的虚假视频，误导公众，扰乱网络公共秩序，造成不良社会影响。

目前，属地公安机关已对上述相关人员予以行政拘留、罚款、责令删除视频并予以批评教育等处置。（来源：“西安网警”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com