温州日报 2026-11-13 08:10:28

11月12日，省委常委、市委书记张振丰在鹿城区宣讲党的二十届五中全会精神并调研。他强调，要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深学细悟笃行习近平党建思想，以“走前列、作示范”的标准定位持之以恒推进全面从严治党，把学习成果转化为推动当前工作的强大动力，以高质量党建引领高质量发展促共富，为做强“一圈一极一中心”、奋力谱写中国式现代化温州新篇章提供坚强保障。

温州网讯 11月12日，省委常委、市委书记张振丰在鹿城区宣讲党的二十届五中全会精神并调研。他强调，要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深学细悟笃行习近平党建思想，以“走前列、作示范”的标准定位持之以恒推进全面从严治党，把学习成果转化为推动当前工作的强大动力，以高质量党建引领高质量发展促共富，为做强“一圈一极一中心”、奋力谱写中国式现代化温州新篇章提供坚强保障。

张振丰分别来到广化街道集新社区、藤桥镇联江村，实地考察了解基层党建、党群服务、村集体经济培育等情况，并向基层党员干部群众宣讲党的二十届五中全会精神。张振丰说，这次全会，是在中国共产党成立105周年重要节点、中华民族伟大复兴关键时期举行的一次十分重要的会议。全会通过的《决定》就持之以恒推进全面从严治党作出战略部署，是持续推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件。大家要深刻把握全会精神的丰富内涵和实践要求，结合工作实际加深理解、细照笃行，推动党中央决策部署在基层一线落地生根、见行见效。

张振丰指出，全会《决定》就“深入推进抓党建促乡村全面振兴”“加强城市街道、社区党建工作”提出具体要求。他强调，要认真落实“执政重在基层、工作倾斜基层、关爱传给基层”重要要求，树牢大抓基层的鲜明导向，强化党组织政治功能和组织功能，探索完善社区党组织领导下的居委会、业委会、物业服务企业“三方共治”机制，紧扣“一老一小一弱”等群体需求优化服务供给，共同把解民忧、得民心的事办好办实。要以正确政绩观引领干事创业，站稳人民立场、牢记初心使命，深入推进基本公共服务一体化，把工作成效体现在群众获得感、幸福感上。要发挥特色优势，做深做透农文旅深度融合文章，围绕种业振兴提升农业发展质效，推动“土特产富”全链发展，不断拓宽农民就业增收渠道。

在浙江洲一铝业有限公司，张振丰了解企业生产经营和数智化转型等方面成效，勉励企业把“两新”融合作为推动先进制造业高质量发展的突破口，持续推动技术创新、模式创新，统筹开拓国内外市场，不断提升行业竞争力。他强调，要巩固提升非公有制企业党建工作，统筹发挥好企业党建引领作用和龙头企业带动效应，促进上下游产业链深度协作、集聚做强，更好地服务高质量发展大局。要深化“两个健康”集成改革，构建亲清政商关系，用心用情服务企业，持续擦亮“温暖营商”品牌。

张振丰强调，学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务。全市上下要深入学习贯彻习近平党建思想，按照争当凝心铸魂、护航大局、干事创业、亲清有为“四个排头兵”的目标要求，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。

市领导陈应许参加。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在鹿城区宣讲党的二十届五中全会精神并调研

记者 郑序

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