温州日报 2026-11-13 08:12:21

11月12日，2026年全国基层思想政治工作创新经验交流展示活动在西安举办，由温州市委宣传部、温州市工商联报送的《“青蓝接力”工程：从“守家业”到“担国任”的温州民企传承密码》入选2026年全国基层思想政治工作“十佳”案例。这是我省首次获得该项殊荣，也是全省唯一入选“十佳”的案例。活动期间，我市还以情景剧的形式对该案例进行了展演展示。

温州网讯 昨天，2026年全国基层思想政治工作创新经验交流展示活动在西安举办，由温州市委宣传部、温州市工商联报送的《“青蓝接力”工程：从“守家业”到“担国任”的温州民企传承密码》入选2026年全国基层思想政治工作“十佳”案例。这是我省首次获得该项殊荣，也是全省唯一入选“十佳”的案例。活动期间，我市还以情景剧的形式对该案例进行了展演展示。

近年来，我国民营经济进入代际传承的关键窗口期，作为中国民营经济的先发地，温州在全国率先实施“青蓝接力”思政工程，历经十年的守正创新与迭代升级，成功推动大批新生代企业家完成从“抗拒”到“认同”的思想跨越。

面对思维活跃、海归背景占40%以上的全市新生代企业家群体，温州摒弃传统“发文件、念稿子”的灌输模式，通过创办“青蓝新学”、主动上门助企解难题、以硬核制度打通新生代企业家参政议政等方式，变“局外人”为“自己人”，在“情理交融”的淬炼中筑牢新生代企业家思想上的“定盘星”。

为引导新生代企业家在复杂多变的市场环境中坚定传承初心，温州紧抓精神契合、组织聚合、资源整合三个关键点，以“师徒结对”活动锚定实业定力，推行“换企跟岗”建强传承矩阵，打造“青创IP”破解产业向新瓶颈，变“富二代”为“创二代”，用温商“四千精神”重塑接班的“精气神”。引导新生代们在国际国内两个大局中找准企业定位。温州还常态化高规格运行“政企直通车”机制，推出“青蓝新质融通行动”；引导全市新生代企业家联谊会创新推出“同心乐享汇”“同心医享汇”“同心善享汇”等公益品牌；鼓励新生代企业家主动融入共建“一带一路”，变“产品出海”为“产能出海”，引导新生代企业家从“富小家”到“善天下”，在“先富带后富”的时代洪流中厚植家国情怀。

数据显示，“青蓝接力”工程实施十年来，温州重点民企“企二代”接班意愿从20%逆势跃升至75%，全市已完成接班企业中，69%实现营收增长、超79%积极推进转型创新。

当天的交流展示活动中，我市还以情景剧《民企传承中的思政密码》作为现场展示作品，以真实案例为原型，展现了临危受命、“下放”基层、留学归来、投资新兴产业等不同背景“企二代”在传承接班过程中的心路历程，生动展示了“青蓝接力”工程的育人实践与成效。

来 源：温州日报

原标题： 一场跨越十年的“青蓝之约” 温州民企传承故事写进全国十佳

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com