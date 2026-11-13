温州六场景入选国家中医药服贸融合首批试点

温州日报 2026-11-13 08:13:48

近日，浙江省商务厅联合省委宣传部、省卫生健康委等七部门正式公布“国家中医药服务消费和贸易融合发展试点”首批40个项目名单，温州共有6个特色场景成功入选，入选数量居全省前列。

温州网讯 继去年12月入选首批全国消费“三新”试点城市后，我市在消费场景创新发展上再注新动能。近日，浙江省商务厅联合省委宣传部、省卫生健康委等七部门正式公布“国家中医药服务消费和贸易融合发展试点”首批40个项目名单，温州共有6个特色场景成功入选，入选数量居全省前列。

“国家中医药服务消费和贸易融合发展试点”是国家于今年4月推出的专项部署，核心目标是创新提升服务贸易发展能级、推动服务消费高质量发展、促进中医药传承创新发展，全国共确定18个地区为中医药服务消费和服务贸易融合发展试点地区，试点为期3年，浙江省是其中之一。本次温州入选的6个试点项目，覆盖国际诊疗、展会推广、食药备案、产业提升及体医融合等多个赛道，形成了层次清晰、路径多元的中医药服务“走出去”矩阵。

其中，全流程国际化中医诊疗服务场景创新实践项目，由温州医科大学附属第一医院国际医疗中心牵头，联动温州南塘中医药特色街区、永嘉医派主题馆及浙江长生老号控股集团有限公司，打造集涉外诊疗、文化沉浸式体验于一体的国际医疗服务标杆，为在温外籍人士和入境康养游客提供一站式中医药健康服务。温州市中医特色运动康复服务改革实践项目由温州市中西医结合医院实施，探索中医院与体育机构深度联动的创新模式，面向国内外消费者提供专业化的中医运动康复服务，填补高端跨境健康服务的细分空白。

以国际眼健康药械展EDDI为载体的中医药国际推广试点，依托温州眼谷贸易发展有限公司的涉外展会平台优势，将中医药特色服务与产品嵌入国际眼科创新药械展的全流程，推动中医药特色护眼技术、养生产品通过高端专业展会走向全球市场。苍南县食药物质（黄精）产业提升与国际化消费促进试点，则聚焦本土特色黄精资源，通过生产标准升级、溯源体系搭建与国际化精准营销，把山区生态资源优势转化为实实在在的国际贸易竞争力。鹿城区一济堂中医药博物馆中医药体育养生国际体验项目更具参与感，由温州市一济堂中医药科技有限公司主导打造，面向入境游客推出健身气功、太极拳、八段锦等中医养生结伴体验活动，以体育互动为媒介传播中医文化，可大幅提升国际访客对中医药文化的体验感与认同感。

目前，包括本次入选的6个试点场景，温州已初步搭建起“诊疗体验—展会推广—产业转化—文化传播”的全链条中医药服贸体系。这些扎根在医院、街区、县域特色产业带里的试点场景，一边连着本地老温州人熟悉的永嘉医派、老药号和黄精山乡，一边面向全球打开了中医药健康服务的新窗口。今后，市民在家门口就能体验到更多升级后的中医药特色服务，远道而来的国际访客也能通过这些场景，触摸到温州中医药文化的鲜活脉络。让中医药不再只是传统意义上的健康服务，更成为温州对外交流的一张新名片。

来 源：温州日报

原标题： 继“三新”试点后，温州消费场景创新再下一城 六场景入选国家中医药服贸融合首批试点

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com