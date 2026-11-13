温州全市首家公立医疗机构护理中心揭牌
温州日报 2026-11-13 08:16:00
11月12日，温州市首家公立医疗机构护理中心——龙湾区沙城街道社区卫生服务中心护理中心正式揭牌对外营业。
温州网讯 昨天，温州市首家公立医疗机构护理中心——龙湾区沙城街道社区卫生服务中心护理中心正式揭牌对外营业。该中心划分诊疗服务、康复训练、长期照护三大功能区，全域配置无障碍设施、24小时应急呼叫、中心供氧、心电监护、成套康复训练器械；开设单人间、双人间、三人间适老化房型，24小时医护及照护人员在岗值守，面向失能、半失能、术后康复、认知障碍、终末期长者提供服务，同步延伸家庭病床上门照护服务。
来 源：温州日报
原标题： 全市首家公立医疗机构护理中心揭牌
记者 蒋文广
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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