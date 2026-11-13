温州日报 2026-11-13 08:20:00

11、12日，2026中国（温州）工业设计大赛总决赛路演暨颁奖典礼在浙江工贸职业技术学院瓯江口校区举行。本次大赛以“智汇时尚·设计未来”为主题，设置产业赛道、创意赛道、眼镜设计专项赛三大竞赛板块，紧密对接温州“5+5+N”现代产业集群发展需求。

温州网讯 昨前两天，2026中国（温州）工业设计大赛总决赛路演暨颁奖典礼在浙江工贸职业技术学院瓯江口校区举行。本次大赛以“智汇时尚·设计未来”为主题，设置产业赛道、创意赛道、眼镜设计专项赛三大竞赛板块，紧密对接温州“5+5+N”现代产业集群发展需求。

大赛共征集到参赛作品2466件，一大批创意与实力兼备的优秀设计作品集中登台亮相。

一款专注于公路、桥梁养护巡检的垂直起降固定翼飞行器，成为现场的一大亮点。与大众熟知的消费级多旋翼无人机不同，它巧妙融合两大技术优势：既有固定翼飞行器航程远、能耗低的长处，又具备多旋翼垂直起降的能力，无需宽阔起降场地即可投入作业，最大航程可达300公里。机身搭载可快速拆装的模块化探测组件，能够代替人工完成道路桥梁病害巡检；其后台数据显示，累计月飞行时长超过300小时，把人力从高危繁琐的户外巡检中解放出来，生动诠释了工业设计为工程装备提质增效的力量。

来自温州本土企业的AI儿童健康监测坐便器，跳出传统卫浴的功能桎梏，将如厕场景与儿童健康监护巧妙结合，依托试纸检测和云端数据后台，能够实时采集并分析儿童排泄物健康数据。这款充满巧思的产品已经远销海外市场。

本次总决赛由7位全国工业设计领域权威专家组成评审团，西北工业大学教授、中国工业设计协会副会长余隋怀担任评委。赛后接受采访时，余隋怀评价，本届大赛参赛作品整体实力位居全国第一梯队，其中3件佳作已经具备冲击中国优秀工业设计奖的实力。最令他动容的，是温州产业观念的深刻转变：当地企业已经摆脱依靠廉价劳动力、低价竞争的旧模式，主动拥抱工业设计，把设计创新当作提升企业竞争力的金钥匙，本土设计生态正在悄然成型。

本届大赛决出金奖8项、银奖17项、铜奖26项、优秀奖57项。颁奖典礼上，设计师与新生代企业家签约仪式、温州时尚智造设计中心设计成果孵化基地揭牌仪式等活动也相继举行。作为温州工业设计标杆品牌赛事，大赛后续还将举办成果巡展、产业对接等系列活动，持续打通创意到产品的转化通道，助力温州建设“中国时尚之都”“中国眼镜设计之都”。

本次大赛由温州市经济和信息化局、浙江工贸职业技术学院联合主办。

来 源：温州日报

原标题： 2466件创意作品竞逐工业设计大赛 巡检飞行器、AI儿童坐便器令人瞩目

记者 姜瑾瑾 通讯员 蒋南翔 杜君林

本文转自：温州新闻网 66wz.com