温州都市报 2026-11-13 08:21:00

据市气象台12日预报，13日起温州云系增多、雨水上线，明天雨势相对明显，市民出行需备好雨具。

温州网讯 据市气象台昨天预报，今天起我市云系增多、雨水上线，明天雨势相对明显，市民出行需备好雨具。

回顾近两日，浙江大部经历了一轮短暂回暖。昨天14时，市区气温为25℃。省气象台预计，受暖湿气流和弱冷空气扩散先后影响，今天和明天全省阴有小雨，其中浙南地区部分中雨。而市气象台的预报显示，今天我市阴有时有小雨，气温在16至22℃之间；明天雨势有所增强，阴有阵雨，局部可达中雨量级，白天最高气温回落至22℃上下；周日雨势减弱，多云到阴，部分有时有小雨，气温17至23℃。

浙南地区此次降水相对明显，山区雨雾较重、能见度偏低，沿海海面风浪也有所增大，有进山或去海边的市民不妨将行程延后或调整为室内活动。好在气温并未随雨大幅下滑，周末两天白天最高气温仍稳定在22℃以上，体感以暖湿为主，只是早晚凉意仍在，出门除了带伞，薄外套也不可少。

到了下周一，天气短暂缓和，但11月17日前后冷空气携降温大风抵达，届时体感将明显转冷。

来 源：温州都市报

原标题： 今明两天将有雨 下周冷空气登场

记者 蔡挺

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