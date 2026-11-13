温州日报 2026-11-13 08:26:03

近日，龙湾区应急管理局执法人员对辖区沙城街道某机械设备厂开展检查时，发现该厂存放有43瓶快干型稀释剂，并用于经营。经专业机构鉴定，该批稀释剂属于危险化学品，而该厂并未取得危险化学品经营许可证。执法机关依据《危险化学品安全管理条例》第三十三条第一款、第七十七条第三款的规定，依法对该厂作出罚款105000元，同时没收违法所得316.55元、没收违法财物43瓶快干型稀释剂。

温州网讯 近日，龙湾区应急管理局执法人员对辖区沙城街道某机械设备厂开展检查时，发现该厂存放有43瓶快干型稀释剂，并用于经营。经专业机构鉴定，该批稀释剂属于危险化学品，而该厂并未取得危险化学品经营许可证。执法机关依据《危险化学品安全管理条例》第三十三条第一款、第七十七条第三款的规定，依法对该厂作出罚款105000元，同时没收违法所得316.55元、没收违法财物43瓶快干型稀释剂。

这起案件的关键警示在于：物品是否属于危险化学品，不以商品名称为准，而以目录和鉴定结论为准。不少经营者习惯将稀释剂、固化剂等视为“普通辅料”或“五金耗材”，认为只要产品名称里没有“危险”二字，就不需要办理经营许可。然而，稀释剂、固化剂等混合物或复配产品，只要经鉴定符合危险化学品确定原则，即落入许可监管范围，名称不能成为规避监管的理由，鉴定结论才是法律适用的依据。

此外，危险化学品的经营许可制度不区分企业规模与行业属性。凡未取得许可证从事危险化学品经营的，法定罚款起点即为10万元，并须没收违法经营的危险化学品及违法所得；情节严重构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。机械设备厂、五金建材商户、装饰辅料经销商等经营主体，不能以“主营产品不是化学品”“只是随货附带销售”为由回避许可义务。对于化学品名称不在《危险化学品目录》中完全对应的混合物、复配产品，经营者应当依据《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》主动送检鉴定，确认其危险性分类后再决定是否经营，而非凭名称和经验作出判断。市场管理方和集中交易场所同样需要承担起入场经营者的资质核查责任，防止无证危险化学品借“普通商品”通道流入流通环节。公众如果在日常消费中发现相关经营场所存在无证销售疑似危险化学品的情形，可向属地应急管理部门反映，形成社会监督与专业监管的合力。

针对此类以“普通商品名称”掩盖危险化学品经营的行为，龙湾区应急管理局下一步将持续推进危险化学品领域“打非治违”专项行动，把排查触角从专业化工市场向机械设备制造、五金加工、装饰辅料销售等易发“名称盲区”的行业延伸。具体而言，执法部门将重点核查相关经营主体是否取得危险化学品经营许可证、是否存在超范围经营，并对储存条件、分类标识、安全管理台账及查扣物品保管情况逐项检查，对分类标识不清、隔离措施不到位等问题当场责令整改，确保隐患闭环处置。同时，推动同类隐患的举一反三排查，健全从业人员危险化学品辨识与安全管理培训机制，促使“打非治违”从阶段性行动转为常态化、制度化监管。

来 源：温州日报

原标题： 起步就罚十万元！危化品监管没有“名称盲区” 龙湾一企业无证经营快干型稀释剂被罚10.5万元

通讯员 潘柏松 作者 吴祖坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com