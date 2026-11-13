温州都市报 2026-11-13 08:28:16

近日，温州医科大学附属口腔医院收治了这样一名患者。该院口腔颌面外科主任医师聂鑫及其团队通过双侧颞下颌关节置换术，帮助他重新“打开”嘴巴。这也是浙南首例双侧颞下颌关节置换术。

温州网讯 摔伤后，嘴巴竟像被“焊”住一样，连一颗黄豆都塞不进去，吃饭、说话、刷牙都成了难题，近日，温州医科大学附属口腔医院收治了这样一名患者。该院口腔颌面外科主任医师聂鑫及其团队通过双侧颞下颌关节置换术，帮助他重新“打开”嘴巴。这也是浙南首例双侧颞下颌关节置换术。

一次摔伤，为何导致嘴巴张不开？

事情还要从一年半前说起。老陈意外摔伤，造成髁突骨折。髁突位于下颌骨最上端、靠近耳朵的位置，是颞下颌关节的重要组成部分。这个关节就像连接下巴与颅骨的“铰链”，负责张嘴、闭嘴和咀嚼。

起初，老陈并未把这次意外放在心上，觉得“骨头没露在脸上，养养就好”，拒绝了医生建议的手术治疗，选择保守牵引治疗自然恢复。骨折确实慢慢长好了，但关节里的问题并没有结束。关节面损伤后，本该留有间隙的地方被异常增生的骨组织一点点填满，就像门轴里被灌进了水泥。

一开始只是吃饭慢一点、说话费点劲，老陈还没太当回事。后来，一碗面条要抿成小段才能咽，米饭嚼不动，肉更不敢碰；说话含含糊糊，笑也笑不开，连刷牙时牙刷都伸不进嘴，打哈欠也得硬忍着。这时，他才在家人陪同下，来到温医大附属口腔医院口腔颌面外科就诊。

诊室里，聂鑫用检查尺测量老陈的张口度，刻度显示只有3～5毫米，意味着老陈的嘴巴连塞一颗黄豆都很困难。经过详细查体和影像学评估，聂鑫及其团队发现，老陈骨折创伤后，两侧关节均出现骨性粘连，关节间隙被骨组织“焊死”，已不能正常开合，最终确诊为“双侧颞下颌关节强直”，即关节结构已被严重破坏，关节窝与关节头长在了一起，完全丧失活动能力。此时，保守治疗已难以解决问题，想要重新张开嘴，只能手术重建关节。

毫米级重建，让关节重新“动”起来

关节重建手术，难在“重建”二字。传统成形术是把“焊死”的关节凿开，垫上筋膜、脂肪防止再粘连，适合粘连范围不大的患者。但老陈的情况特殊，两侧关节都长死了，传统手术很难把两侧下颌支的高度都恢复起来，垫进去的组织也可能再次粘连，存在术后复发可能。

于是，聂鑫及其团队决定为老陈开展人工颞下颌关节置换手术。与“凿开再垫”不同，人工颞下颌关节置换是把坏掉的关节直接换掉：用钛合金髁突假体和超高分子聚乙烯关节窝假体，替代已经被破坏的关节结构。

但这类手术门槛高，双侧同期置换更是难中之难。两侧假体必须在同一咬合平面内精确就位，任何一侧差之毫厘，都可能让咬合“对不上”。医生不仅要让关节能动，还要让上下牙咬得准、脸形尽量对称。为进一步提升复杂病例诊疗质量，温医大附属口腔医院的医护团队与国内相关专家教授反复沟通，围绕术前方案论证、假体就位与咬合重建等关键环节深入探讨，为手术精准、安全实施提供技术支撑。

为把风险降到最低，团队先进行数字化手术设计：基于颌骨三维CT重建，在电脑上模拟截骨范围、假体位置与咬合关系，把手术在虚拟空间里反复推演、确认。“我们会先在电脑上把手术做一遍，确认好假体位置，再上台。”术前说明时，聂鑫耐心的向老陈一一解释。

手术当天，聂鑫团队按预案顺利开展手术。术中，团队按照术前数字化设计精准截骨，反复核对假体位置、咬合关系与面部对称性；确认两侧假体均在同一咬合平面内准确就位后，再完成固定。整个过程中，团队对每一步都反复校验，力求把误差控制在最小范围。术后复查显示，双侧人工关节假体均已精确落位在预定位置。

术后，温医大附属口腔医院护理团队还为老陈制定了个性化张口训练计划，包括康复练习、训练节奏、进食指导等。在家人和医护人员陪伴下，老陈已经能慢慢吃下一碗软面条。

此次双侧颞下颌关节置换手术的成功完成，不仅填补了浙南区域该项技术空白，也意味着以往需辗转到异地医院求治的复杂颞下颌关节疾病患者，今后有望在“家门口”享受到同国内先进水平接轨的规范治疗。

来 源：温州都市报

原标题： 一次摔伤为何导致嘴巴张不大？ 负责开合咀嚼的关节“失灵”了！ 温医大口腔开展人工关节置换术让患者的嘴巴恢复正常

记者 陈忠 通讯员 周雯雯 李亦可

本文转自：温州新闻网 66wz.com