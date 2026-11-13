温州晚报 2026-11-13 08:38:50

11月13日，2026浙江农业博览会在杭州国际博览中心拉开大幕，展期共4天。本届农博会玩出“联动新花样”：第二十三届中国国际农产品交易会、2026海峡两岸现代农业博览会同期同馆登场，三展“拼桌”办展，展览总面积超12万平方米。观众只需一次扫码、一次入场，就能一站式逛遍三大农展盛会。

温州网讯 今天，2026浙江农业博览会在杭州国际博览中心拉开大幕，展期共4天。本届农博会玩出“联动新花样”：第二十三届中国国际农产品交易会、2026海峡两岸现代农业博览会同期同馆登场，三展“拼桌”办展，展览总面积超12万平方米。观众只需一次扫码、一次入场，就能一站式逛遍三大农展盛会。

温州此次携本土优质农品组团赴杭，共布设119个展位，涵盖市县特装馆、龙头企业特装、公益标摊、市场化标摊及农家特色小吃五大板块。位于1A展厅的温州馆以“瓯越鲜风”区域公用品牌为核心，围绕“一条鱼、一盘菜、一杯奶、一片叶、一个果、一根草”六大产业IP分区布展，全景呈现温州326亿元土特产全产业链的发展成果。

“一条鱼”游上C位，大黄鱼成为温州馆核心亮点。来自南麂、北麂、鹿西的深海大黄鱼集中登场。温州大黄鱼年产量2.3万吨，年产值超19亿元，产量占全省一半以上，曾亮相G20峰会、杭州亚运会餐桌。黄鱼岛、黄鱼皇、海派等十余个品牌齐聚，形成多元品牌矩阵。

“一盘菜”尽显瓯味底蕴。初旭鸭舌、藤桥熏鸡、永高鱼饼、矾都达记肉燕、厨娘食品、快鹿集团、瓯蒙食品、馋喜、馋卟卟等本土龙头企业参展。卤、腌、熏、腊等传统瓯菜工艺，被转化为便于流通、辨识度高的伴手礼，持续擦亮“瓯越净菜”产业名片。

“一杯奶、一片叶、一个果、一根草”各展所长。一鸣食品完整展示从育种、养殖、加工到连锁经营的全链条模式，温州奶业全产业链产值达61.5亿元；乌牛早、泰顺三杯香、平阳黄汤构筑温州早茶品牌矩阵；瓯柑、瓯萌瓯柑汁、伯温杨梅酒串联起鲜果、果汁、果酒的特色果品产业链；雁荡山铁皮石斛带来上百款产品。

各县域展馆同样亮点纷呈：洞头馆主打海岛风味，平阳特装馆深耕大黄鱼特色产业，瑞安带来花椰菜，文成“好吃文成”推介山野好物，龙港馆、苍南“山海苍南七彩农业”馆各展特色。农家特色小吃区还有为唐公肉燕、连字号瘦肉丸、牛响牛卤黄牛肉、现烤烘焙牛肉干等5家商户现场制作，烟火气十足。

本届展会新增多重看点：温州馆设置专属直播点位，镜头连线渔港、茶园、果园，同步公开质检流程，实现线上线下同步开市；农博会首设“浙里丰物共富市集”，布设百余个品鉴点位，推出丰物线路打卡集章活动，集齐印章可兑换限定周边；省市县联动筹措350万元消费补贴，平台领券、爆品特惠、支付满减等多重福利同步上线。

来 源：温州晚报

原标题： 大黄鱼游上“C位” 温州馆“鲜”声夺人 温州“六个一”组团亮相省农博会

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com