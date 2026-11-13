“银杏王”确诊叶枯病，抢救中！

温州晚报 2026-11-13 08:49:00

永嘉“银杏王”病了？永嘉县岩坦镇屿北村，尚书祠堂“樾国流芳”牌坊一侧的“银杏王”没能等来属于它的季节。往年此时，正是它“含金量”最足的全盛观赏期，如今枝条上挂着的，却是稀疏焦褐的枯叶。12日，记者来到屿北村获悉，这棵树龄225年的古树确诊叶枯病，目前已在抢救中。

屿北村“银杏王”部分枝叶已枯死

银泉村树龄425年的银杏树

温州网讯 永嘉“银杏王”病了？永嘉县岩坦镇屿北村，尚书祠堂“樾国流芳”牌坊一侧的“银杏王”没能等来属于它的季节。往年此时，正是它“含金量”最足的全盛观赏期，如今枝条上挂着的，却是稀疏焦褐的枯叶。

昨天，记者来到屿北村获悉，这棵树龄225年的古树确诊叶枯病，目前已在抢救中。

“银杏王”确诊叶枯病

“前几个月一直为它揪心，后来有专业团队进场救治才稍稍放心。”屿北村党总支书记、村委会主任汪祥鑫说。10月9日，这棵古银杏的抢救复壮方案通过相关部门组织的专家评审后，承担实施的专业救治团队已数次进村——疏果、修剪枯枝、施药防治。

记者现场看到，古树顶端枝条的叶子基本掉光，树身下半部还有稀稀落落的枯黄叶片，地上有少量银杏落果。银杏树上的古树名木标识牌显示，该树于2016年挂牌，当时登记树龄215年，保护等级为三级，胸围205厘米，树高19米，平均冠幅13米。

牌坊附近一家咖啡店的工作人员说，往年这时已是打卡季，“这几天都有游客兴冲冲地来，一看这样子，失望地回去了”。桥上，专程赶来的游客还在问：“这树怎么了，叶子被风吹掉了吗？”“刷抖音看到往年很漂亮，特地过来的，没想到是这样。”

“病因主要是结果太多，营养分散，树势衰弱。”汪祥鑫解释，今年挂果量远超常年，此前就有村民猜测是果子结得太多，密密麻麻的果实“分走”了大量养分，树木透支自身养分。专家团队也认证了这个病因，树体变弱，病菌趁虚而入，最终引发叶枯病——叶片焦边、提前枯黄、部分枝条枯死。

雪上加霜的是它的“家”。该银杏古树树基周边为卵石铺砌硬质高台，高台高约1米，石块间生长少量杂草，在园林绿化行业从业20多年的浙江原野建设有限公司副总经理潘泰妙，看到该树的现场生长环境照片直言：“这个高台不利于树的生长，地表透气性较差，影响根系。”

眼下救治在按部就班地进行，汪祥鑫说前段时间救治团队主要是“止损”：清理枯枝、打药防病，等树势先缓过来，之后还要进行场地改造——在硬质高台上打透气孔、改善根际环境。

今年能救治好吗？汪祥鑫回答很实在：“树恢复要时间，就像人看病一样，要慢慢调理。”他说，“真正的恢复还要看明年，救治是慢工，方案完成后，专业救治团队还将进行为期一年的养护跟踪。”

另一棵也“状态不佳”

记者采访中获悉，永嘉县大若岩镇银泉村树龄425年的“银杏王”，也将要进行“治疗”。

这棵网红银杏树，平均冠幅24.5米，胸围467厘米，树高30米，为二级古树名木。该村村党支部书记陈荣光介绍，村里这棵“银杏王”比屿北村的黄得晚些，一般12月中旬才迎来最佳观赏期。不过，今年夏天几个台风过后，这棵树的状态有些不对劲，“台风打掉了一些枝干，树叶一直干巴巴的，感觉没有生气”。一名80多岁的村民说：“没觉得树生病了，就是今年果子太多了，原先一个叶间两个果，今年能有五六个，银杏枝干又脆，台风一打，不少粗大的枝干掉了不少。”据悉，村里的村民对这棵“银杏王”都很关心，“每年春天，大家自发你出一点，我出一点，会买肥料给树施肥。”另一名村民说。

这棵“银杏王”为何状态不佳？陈荣光透露，问题可能出在游客多，长期踩踏导致土壤板结、透气性差，根系吸收受阻，后续要改良恢复土壤，具体的“治疗”将在银杏观赏季结束后进行。

“银杏季平日一天客流七八千人次，周末接近上万。”陈荣光说，树下只用石头简单围栏，游客多“拦也拦不住”，一时还没想到好的管理办法。

他说，再过一个月，游客来就能看到这棵“银杏王”披上金装，“但可能没有往年那样壮观。”

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温州“顶流银杏树”

还有这几处观赏地值得推荐

大罗山实际寺：

已有400多年历史的实际寺，位于瓯海区茶山，始建于元朝之前，明洪武初年高僧逆川大师重建，有“五美园”之称。这棵古银杏位于实际寺大雄宝殿一侧，逆川大师墓前，与寺庙建筑相互映衬，增添庄严神秘氛围。

鹿城·吴百亨故居：

在温州市区纱帽河六十八弄吴百亨故居内有一棵银杏树，据说为吴百亨亲手所种，见证了他的人生历程和温州历史变迁。深秋时满树金黄叶子是独特风景，吸引很多人。不仅是植物，更是与其传奇人生紧密相连的历史见证。

瑞安市湖岭镇贾岙村：

村里有棵植于唐代、已有1200多年历史的银杏树。树高25米，胸围7.3米，平均冠幅30米，树干挺拔，枝叶茂密，是浙江省境内现今最古老的银杏树，已被列为浙江省一级保护古树名木。每年银杏叶变黄时，吸引好多游客前来观赏。

永嘉岩龙村：

位于永嘉岩坦潘坑社区，楠溪江源头。始建于南宋淳佑年间，有着700多年历史。村里路边有一株600多年树龄的银杏，高约40余米，枝叶向溪涧上方生长，超美。

来 源：温州晚报

原标题： “银杏王”确诊叶枯病，抢救中！

记者 陈怡/文 张啸龙/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com