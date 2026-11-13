修旧如旧！旧时状元居将成“会客厅”

温州日报 2026-11-13 08:55:50

苍南灵溪镇体育场路与通福路交会处，一座距今约300年的林氏古宅，明年将重新“开门”：不只展陈武状元文脉，还会设婚姻登记窗口、配简餐茶饮……日前，这座建筑面积3500平方米的清代古宅，已完成外墙修缮，内部修缮与老房拆建清理正有序推进，预计明年完工。

温州网讯 苍南灵溪镇体育场路与通福路交会处，一座距今约300年的林氏古宅，明年将重新“开门”：不只展陈武状元文脉，还会设婚姻登记窗口、配简餐茶饮……日前，这座建筑面积3500平方米的清代古宅，已完成外墙修缮，内部修缮与老房拆建清理正有序推进，预计明年完工。

据介绍，林氏古宅是南宋武状元林时中后人在原状元府的遗址上重建的府邸，是一座三进四合院，曾因周边环境杂乱而风貌尽失。今年，灵溪镇开展文明创建整治，这座古宅最初只是被列为一个脏乱差整治点位。“但看到民宅内保存有‘登科’‘荣登天府’‘德昭壸仪’等清代古匾额，记载着林氏家族的发展历程和良好的家规家训，我们决定将整治升级为文物级修缮。”灵溪镇相关负责人说，期待这座合院能够延续浙南耕读传家、武状元文化等文脉。

走进正在修缮的林氏古宅，雕梁画栋与精致花窗仍可辨昔日风貌。工人们小心拆除周边附属旧房、清理建筑垃圾，力求不破坏古宅原有格局。负责修缮的李师傅介绍，古宅里完全损坏的梁柱需拆出重新修缮，其余保持原状。主体木结构坚持“能修不换”，采用古建传统墩接、剔补工艺，仅对私搭乱建或彻底烂透的构件予以拆除。拆换下来的柱础、雕花、老青砖等全部登记造册，能用的原样装回，部分修复复位，部分将放入展厅作为实物展品。

空间利用上，这处古宅既有“崇文尚武”的展陈，也融入婚恋社交功能。明年完工后，武状元展厅和园内部分庭院将作为公共文化空间免费开放，升学季设置研学打卡点；同时植入武状元文化IP，推出状元主题文创、养生茶等产品；这里还将引入简餐茶饮、汉服联谊，并设移动婚姻登记窗口，打造苍南青年婚恋社交阵地。

在苍南，古宅变身公共文化空间并非个例。金乡镇沈泰丰古民居修缮后成为卫城文化客厅，部分空间设为婚俗馆；藻溪镇“陈长泰”洋房改作茶书院；桥墩镇谢广昌古民居内设“一书一茶一客厅”；霞关镇霞关老街则改造有艺术文化客厅。这些空间多保留建筑本体，植入阅读、茶饮、展览等功能，由民间团队或政府运营维护。

来 源：温州日报

原标题： 修旧如旧 复活文化 植入业态 旧时状元居将成“会客厅”

记者 林思思 通讯员 余超凡

本文转自：温州新闻网 66wz.com