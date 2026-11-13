中国新闻网 2026-11-13 09:41:05

英伟达公司12日宣布，黄仁勋已辞去英伟达总裁、首席执行官(CEO)及董事会成员职务，公司董事会已启动新任CEO的遴选工作。

英伟达公司12日宣布，黄仁勋已辞去英伟达总裁、首席执行官(CEO)及董事会成员职务，公司董事会已启动新任CEO的遴选工作。

根据英伟达当天发布的声明，公司执行副总裁兼首席财务官科莱特·克雷斯(Colette Kress)同意担任临时CEO。在正式确定继任者之前，克雷斯还将继续履行执行副总裁兼首席财务官的职责。公司董事会将从内部和外部候选人中遴选新任CEO。

声明称，克雷斯于2013年9月加入英伟达，此后一直担任公司执行副总裁兼首席财务官，在英伟达的成长和发展过程中发挥了关键作用。加入英伟达之前，克雷斯曾在思科、微软等知名科技公司从事财务工作近25年。

声明还称，公司董事会任命哈维·琼斯(Harvey C. Jones)为英伟达首位董事会主席。琼斯拥有30多年企业管理、科技行业高管及风险投资经验，曾担任新思科技CEO和执行董事长。

据彭博社报道，黄仁勋被视为推动人工智能基础设施蓬勃发展的领军人物。两起有关其婚外情的消息曝光后，他辞去了在英伟达担任的所有职务。目前尚不清楚他是否会以其他形式继续与英伟达保持合作关系。

来 源：中国新闻网

原标题： 英伟达宣布黄仁勋辞职 将遴选新CEO

本文转自：温州新闻网 66wz.com