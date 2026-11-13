刘欢已在北京安葬，死因公布

中国新闻网 2026-11-13 09:41:06

11月12日，水均益账号发布视频：《他是这样的人》——谨致所有对刘欢或喜爱、或怀念、或尊重的人。视频中他表示：大家爱戴的音乐家刘欢先生已于11月12日安葬北京，长眠于长城脚下。受刘欢夫人卢璐女士的委托，特转发卢璐女士的一封公开信。