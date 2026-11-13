零元面馆创办人回应“影响周边商家”质疑：如有损失愿补偿，帮助实实在在需要这碗面的人

红星新闻 2026-11-13 09:41:06

近日，南京江宁两家“零元面馆”受到关注。据极目新闻等媒体报道，这两家面馆不设置身份、经济条件门槛，任何人都可以前来免费吃一碗素面。善意之举走红网络的同时，也引发周边餐饮商户关于客流被分流、经营受损的争议。

记者获悉，近日，周边有餐饮商家投诉零元面馆。11月12日，记者致电南京市江宁区市场监督管理局，工作人员回应，该面馆的经营属于市场行为，未发现其存在违反市场监管法律法规的行为。

记者随后采访了江宁区零元面馆周边的五六家餐饮店，除了一家面馆表示有较小影响外，其他商户表示“没有影响”。

零元面馆创办人张先生对红星新闻表示，餐饮店开办之前做过市场调研，所选地址不会对周边业态造成影响，如果面馆周围200米以内有餐饮商家因此受损失，愿意出钱补偿。“我们面对的是那些实实在在需要帮助的人，不会有人每天去吃。”

▲零元面馆 受访者供图

零元面馆遭投诉

市监部门：未发现违规

据极目新闻等媒体此前报道，“零元面馆”目前已分别在南京江宁区秣陵街道殷巷片区和雨花台区岱山片区开出两家门店，老板张先生在南京做生意，今年10月开了这两家零元面馆，也做做慈善，“给那些遇到困难的人一份尊严，一份体面。”

该面馆分别在中午、晚上营业1.5至2个小时，每周二休店，其推出的餐食主要为素汤面，并配一块素鸡（注：豆制品）、几片香菇、一份素什锦，不含荤菜。店员出餐速度较快，一分钟约出6碗面。餐食全部免费，但要求食客自带碗筷，不得携带外菜，也不能打包外带。

据新京报报道，零元面馆开业之后，周边部分同类餐饮经营者反映营业额出现下滑，有商户称入店客流明显下降，个别门店经营承压，“日营业额下降2000元”，甚至萌生到期退租的想法。

张先生的朋友王先生告诉红星新闻，由于面馆引发的高度关注和争议，包括被一些商家投诉，也让张先生感到了压力。“他有些伤心，明明是做好事，每天3000人受益，为什么这么难呢？”

王先生表示，网络上大量网友并未到现场实地走访，各种猜测与不实说法不断传播，这也让面馆老板承受不小心理压力。“大家不能张嘴就评论，可以到实地对比一下零元面馆开业前后周边同类餐饮店铺的实际经营数据，客观评估面馆究竟给周边商家带来多大影响。”

关于“零元面馆被投诉”一事，11月12日，红星新闻记者联系了南京市江宁区市场监督管理局。该局工作人员表示，前期已经对该零元面馆开展现场检查，面馆证照齐全，食材抽检结果全部合格，“截至目前没有发现面馆存在违反市场监管领域法律法规的行为。”

对网络舆论中“影响其他商户”的说法，上述工作人员表示，商业经营属于市场行为，目前未发现零元面馆存在违法违规行为。

周边多家餐饮店称没什么影响

一拉面店：日营业额下降一两百元

这种经营模式也将面馆推上风口浪尖。记者看到，在某社交媒体的视频评论区，观点分化显著。

支持者有之。一名网友说：“这是社会文明的进步，是慈善机构和个人很正常的行为。”另一名网友说：“这份善意最高贵之处，是悄悄护住了困难人的尊严……正常面馆做的是买卖，零元面馆行的是善心……少一点揣测苛责，多一份包容守护，才会有更多人敢伸出援手，让这份踏踏实实的善意长久发光。”

但其他声音也有。一名网友说：“做善事是去帮助真正需要帮助的人，不是挤压别人的生存空间……”另一位网友说：“做善事当然值得尊重，但是我看了之后感觉这个‘善’没有用在刀刃上，只是给附近闲的没事的人占个小便宜……”还有人质疑老板是“为了引流打广告然后招加盟”。

零元面馆真的对周边的餐饮业态造成了冲击、影响吗？11月12日，红星新闻记者对两家零元面馆周边的多家餐饮店做了调研询问。

在江宁区秣陵街道殷巷片区汇金九龙商业街，距离零元面馆150米的一家陕西面馆老板表示，零元面馆带来的影响的确有，“但影响很小。我们除了堂食，还有外卖。”该老板表示，问题不大，“你不能不让人家开。”隔壁一家东北烧烤店老板表示，没有影响，“我们做夜宵的，食物品类不一样，营业时间也错开的。”不远处一家东北饺子馆老板也表示，没有影响，因为两家店距离200米，比较远。

记者又询问了与汇金九龙商业街一路之隔的殷巷商业街的一家板面店。老板表示，没有影响，“客户群体不一样，我们这边年轻人比较多，他们那边民工、老人比较多，波及不到我们。”

另一家位于雨花台区岱山片区的零元面馆，附近是居民小区，餐饮业态密度较低。几百米外的一家拉面店老板表示，零元面馆给他带来了影响，“每天来吃饭的客人比以前少了十几人，日营业额下降了一两百元。”但他也表示，之前生意就不太好，且“人家做什么生意是自由，我们也说不上什么”。另一家锅盖面馆老板表示，没有影响，“他们是素面馆，跟我们顾客群体不同。”

面馆创办人：

客户群体不同，不会影响周边

若影响营收可补偿

11月12日，红星新闻记者联系上零元面馆老板张先生。他介绍，自己是南京本地人，在江宁做非餐饮生意，经济状况较好，一直致力于做慈善，每年还在其他平台有不少捐款。他今年想到开完全免费的素面馆，原计划开10家，于是先在江宁区、雨花台区开了两家。

张先生估算，按当前每天供应的面食和其它经营成本，他每年要为面馆投入约1000万元。但他表示，自己的心愿就是以有意义的方式把富余的钱散发出去。

▲零元面馆 受访者供图

“我完全没想到要去宣传。因为朋友拍了抖音视频，意外火了，才引发了关注和一些误解。这是我完全没想到的结果。”张先生告诉红星新闻，他原计划一天送出5000碗素面，引发关注后，客流有所增加，现在已经实现了这个目标。

对于零元面馆扰乱商业秩序、影响其他餐饮店客流的质疑，张先生称，近日他看到社交平台上有一些质疑的评论后，产生了心理压力，“实际上并没有网上有些人说的那么严重。很多人没有实地考察就大发议论、上纲上线。”他表示，实际上受影响的商户也就几家。“如果周围餐饮商户的营业确实因为我们受到损失，我愿意对他们全额补偿。”

据极目新闻报道，江宁店开业当天人流较多；第二天，零元面馆老板登门向一家受到影响的拉面店支付了1万元。但拉面店老板并不完全接受这种做法，认为不是长久之计。

张先生还表示，此前自己坚决不接受采访，因为怕被质疑“想出名、搞流量”，觉得“但行好事莫问前程”就行。但最近看到网上的质疑，他感受到做慈善的难度，“任何事情都不可能完美。”

张先生还告诉记者，开办零元面馆之前，他在选址上做了许多调研，确认周边有符合需求的人群，且素面和周边的餐饮种类都有差异，不会造成影响。“吃素面的食客只是一部分人，和周围餐饮店的客户群体完全不一样。”

记者发现，江宁区汇金九龙商业街内有大量人力资源、劳务派遣公司，是许多外地民工汇集、出入的地带。到零元面馆就餐的多是日结民工、附近的老人，以及残障人士、环卫工、外卖骑手。“我们帮助的是实实在在需要这碗面的人，而且要求自带碗筷，自觉排队。只是一碗素面，正常人不可能每天都去吃的。”

来 源：红星新闻

原标题： 零元面馆创办人回应“影响周边商家”质疑：如有损失愿补偿，帮助实实在在需要这碗面的人

记者 陈龙

本文转自：温州新闻网 66wz.com