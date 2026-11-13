三种毒株同时活跃 流感季这些防护要点请收好

央视新闻客户端 2026-11-13 09:41:06

十一月已经是流感季上升期，今年的流行毒株有哪些特征？应对流感可以做哪些预防措施？中国疾控中心最新监测显示，我国流感活动呈波动上升趋势，今年流行毒株呈现新特点：三种流感毒株同时活跃，毒株构成更为复杂，这可能增加同一个人短时间先后感染不同毒株的风险，也可能拉长流感流行季，提升感染风险。

十一月已经是流感季上升期，今年的流行毒株有哪些特征？应对流感可以做哪些预防措施？中国疾控中心最新监测显示，我国流感活动呈波动上升趋势，今年流行毒株呈现新特点：三种流感毒株同时活跃，毒株构成更为复杂，这可能增加同一个人短时间先后感染不同毒株的风险，也可能拉长流感流行季，提升感染风险。

高风险人群应警惕

得过甲流仍会感染乙流

首都医科大学附属北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾介绍，今年三种流感毒株同时流行，甲型H3N2略占优势。周边国家主要流行甲型H1N1，和我国流行情况不同，据观察，甲型H1N1有上升的趋势，后续优势毒株有可能发生转换。不同流感毒株之间交叉保护力较弱，也就是说，感染甲流后仍有可能感染乙流；感染甲型H3N2，对甲型H1N1的保护也比较弱，也有可能再得。

专家提示，在多毒株流行背景下，流感重症高风险人群要更加注意防护。

李侗曾表示，65岁以上老人、5岁以下儿童、孕妇、围产期女性、免疫力低下者、慢性病患者以及肥胖人群，更容易出现症状，需做好病情监测。持续高热、退烧药效果差、发病5天以上症状无缓解，容易出现重症倾向；老人即便不发烧，精神很差也要提高警惕。若基础病突然不稳定或者加重，也可能是流感诱发的，这些都是要及时就医。

甲流乙流症状如何分辨？

是否需要区别用药？

今年甲流和乙流毒株同时流行，不少网友都很关心，感染甲流和乙流的症状相同吗？是否需要区别用药更有效？

李侗曾介绍，对普通人群而言，不必刻意区分是甲流还是乙流，二者临床症状相似，都会出现发烧、头痛、咽痛、咳嗽、全身肌肉酸痛以及明显乏力。甲流、乙流都可能让重症高风险人群患肺炎，婴幼儿还有脑炎、年轻人也可能出现心肌炎等并发症风险。

二者相对明显的差别是：儿童感染乙流后，出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等消化道症状的概率更高。但总体来看差异不太大，大家在预防、判断症状和治疗时不用太纠结。

感染过流感还需要打疫苗吗？

还有不少人觉得，自己已经感染过流感，是不是就代表有了抗体、不需要再打疫苗了，还有人认为流感季已经来了，现在打疫苗已经晚了，是这样吗？

中日友好医院呼吸与危重症医学科副主任医师 王一民：流感疫苗是最好的预防流感的手段，现在接种疫苗仍然来得及，因为流感季还没有完全到来。即使得过流感，也建议大家接种流感疫苗，因为流感疫苗的作用不仅仅是保护自己不得流感，减少重症，还能够保护家人。如果流感刚刚痊愈，建议大家恢复大概两周到四周的时间以后，再去接种流感疫苗。

国家疾控局介绍，三价灭活流感疫苗可以与肺炎球菌疫苗、带状疱疹疫苗等其他灭活疫苗在不同部位同时接种。需要特别注意的是狂犬病疫苗。狂犬病属于致死率几乎100%的极高危疾病，如果被动物抓伤咬伤，狂犬病疫苗的接种属于具有最高优先级的应急接种，应优先完成狂犬病疫苗的免疫程序，或严格遵照临床医生的医嘱来安排流感疫苗的接种间隔。如果是选择鼻喷的减毒活疫苗，与其他活疫苗的接种时间通常需要间隔28天以上。

过去，由于流感疫苗多采用鸡胚培养工艺，很多对鸡蛋过敏的儿童和成年人常常无法接种。但随着疫苗净化工艺的提升，残留的卵清蛋白量已微乎其微，对鸡蛋过敏不再是流感疫苗的接种禁忌。

抗病毒药物能自行服用吗？

随着流感发病率的上升，近期关注度较高的奥司他韦、玛巴洛沙韦等抗病毒药物再次成为不少家庭囤药的“热门选项”。一些人不论病因，发烧就自行购买服用。专家强调，抗病毒药物是处方药，只针对流感病毒有效，对普通感冒、鼻病毒无效，盲目囤药、自行服药，不仅没有治疗效果，还可能带来恶心、呕吐等不良反应，甚至诱发病毒耐药。

李侗曾：奥司他韦，大家都比较熟悉，因为用了好多年，适用人群比较广，出生两周以上的婴幼儿，一直到成年人、老人、孕妇都可以用。玛巴洛沙韦的优点是全程只需要用一次，但是目前还没有批准1岁以下婴儿使用，另外孕妇还不建议使用。

专家介绍，奥司他韦、玛巴洛沙韦对当前流行的三种毒株整体保持敏感，最佳治疗时机为发病48小时之内，越早使用获益越大。即使超过48小时，重症高危人群经医生评估后依然可以使用，并要严格按照医嘱剂量服用。

李侗曾表示，奥司他韦有片剂、颗粒剂、混悬剂等剂型，可根据年龄选用。该药需要每12小时服用一次、一天两次，连续服用5天。不要过早停药，不要觉得症状有缓解就提前停药，一定要完成疗程。RNA聚合酶抑制剂，以玛巴洛沙韦为代表的是全程用一次，服药期间不能和乳制品、高钙饮料以及含铁、镁、锌、硒、钙的阳离子制剂同服。

不发烧≠流感痊愈

切勿自行停药

不少得流感的年轻人一退烧就认为自己痊愈了，立刻跑步、打球；还有一些家长，孩子一退烧就马上返校、上体育课。其实流感后的1到3周是心肌修复脆弱的窗口期，病毒带来的免疫损伤还在持续，临床上退烧后剧烈运动诱发心肌炎的案例并不少见。

王一民介绍，患者需要按疗程服用抗病毒药，希望患者遵医嘱及时休息。恢复期身体有可能还处于被动免疫状态，还处于休息、需要调整的状态，所以在身体的机能没有完全恢复的情况下，不建议剧烈运动，可能会增加心脏的负担。有人会担心流感造成的心肌炎，这种情况有可能发生，往往容易在临床上被识别出来，比如说突然出现的心慌、胸闷、胸痛，这样的表现一定要及时就医，不要在家里硬扛、死扛。

另外一个大家很关注的流感康复后的问题就是延续数日甚至数月的咳嗽，这时候怎么办？

王一民介绍，这其实是很常见的表现，也是机体自我保护和自我修复的过程，大家不用过分担心和焦虑。这种情况可以分成两方面来看：

如果单纯就是流感后的咳嗽，可以用止咳、化痰、镇咳的药缓解气道高反应性和气道敏感性，来改善症状；

如果有基础病，比如说慢阻肺病、哮喘，导致咳嗽迁延不愈，担心原有的疾病加重，一定要及时就医。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 三种毒株同时活跃 流感季这些防护要点请收好

本文转自：温州新闻网 66wz.com