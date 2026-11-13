月入过万招司机？检察官揭露“套路运”诈骗连环计

中央广播电视总台中国之声 2026-11-13 09:41:07

“招聘货运司机，底薪7000元，月入过万，公司免费提供车辆，不装不卸、就近派单……”面对这样极具诱惑力的招聘广告，可能很多求职者都会动心。然而这份工作背后隐藏的是精心设计的骗局，应聘司机累瘫也完不成日均流水指标，反而会因为“合同违约”遭受经济损失。

“招聘货运司机，底薪7000元，月入过万，公司免费提供车辆，不装不卸、就近派单……”面对这样极具诱惑力的招聘广告，可能很多求职者都会动心。然而这份工作背后隐藏的是精心设计的骗局，应聘司机累瘫也完不成日均流水指标，反而会因为“合同违约”遭受经济损失。

11月10日，江苏省南通市崇川区人民检察院对一起“套路运”诈骗提起公诉，招聘者被以诈骗罪分别判处刑罚。

“好工作”引来“违约”

被害人老陈本想着退休后找个开车的活继续补贴家用，每月能有个七八千收入，没想到钱没挣到，反倒把辛苦跑车的血汗钱都搭进去了。

江苏省南通市崇川区人民检察院检察官助理 孔杨玉滢：被害人老陈说，2025年5月，他在网上看到被告公司招聘货运司机的广告，底薪7000元，不装不卸，公司免费提供新能源面包车，并就近派单，多劳多得，月入过万不是梦。他在网上投了简历，不久就接到了公司自称“乔经理”的电话。

这位“乔经理”介绍，公司实力雄厚，不仅自有仓库货源充足，更是与国内知名货运平台有深度合作，每日由公司统一派单并免费提供货车，司机只管安心开车送货，每月流水七三分成，司机拿“大头”，但公司也有条件。

孔杨玉滢：公司唯一的要求是为了预防司机驾驶期间违章，需要缴纳4000元的车辆违章押金以及500元的平台使用费，缴纳平台使用费即可享受优先派单。老陈听乔经理说“押金干满一个月确认无违章就全额退还”，于是就放下了戒心，当即便交了1000元的意向定金。

几天后，老陈接到提车通知，一位姓张的车管员接待了他，让他签一份《个人货运车辆使用协议》，老陈来不及细看，便在对方催促下匆匆签了字，补齐了余下的3000元押金，又交了500元平台使用费，拿到了车钥匙。可是，真正上路后，老陈发现一切都变了味儿。

江苏省南通市崇川区人民检察院第一检察部副主任 陈仕：这家公司承诺的“统一派单”根本不存在，所有订单都要靠自己在货运平台上抢。而且，平台上高价的单量稀少，大部分都是短距离的低价小单，一天从早跑到晚也就一百多块钱流水。但是，协议里写着“六天为一个周期，日均流水必须达到317元，未达标即属违约”。为了达到指标，老陈起早贪黑干了六天，跑车总流水还不到一千元。

第六天傍晚，公司的“张车管”打电话给老陈，说他流水不达标，已经违约了，让他把车开回公司。对方拿出协议逐条“解读”——违约需缴纳6000元罚款，押金不予退还，这几天跑的流水也要全部上交公司，并扬言“爱上哪告上哪告去，公司不怕”！

陈仕：2025年6月，和老陈有同样遭遇的被害人报案，我们检察院提前介入案件并引导侦查，明晰侦查方向。2025年9月17日，11名被告人被抓获归案；同年11月12日，这个团伙的“上游老板”夏某也被检察机关追捕到案。今年2月10日，这起案件移送我们检察院审查起诉。经依法审查查明，被告人从2024年9月至2025年7月期间，先后在苏州、南通等地成立多家物流运输公司，累计骗取被害司机121人，诈骗金额高达47万多元。

揭秘“套路运”诈骗连环计

主办检察官一步步揭开了被告人四步诈骗、六日收割的“套路运”连环计。

第一步，高薪诱饵。业务员在招聘平台大量发虚假广告，虚构与知名货运平台合作、自有仓库货源、每日统一派单；还租写字楼、摆工牌、合同，装出“正规经营”。

第二步，诱骗缴费。反复保证“押金可退、待遇优厚”，先收“定金”，再由“车管”签协议，协议里暗设远高于市场水平的日均流水指标和 “六日一考核、未达标即违约罚款”条款，催司机签字，以“优先派单”“平台使用费”再收一笔。

第三步，制造违约。指标定得离谱：当地兼职司机日均流水也仅一百多元，全职也极少超三四百元；又限定只能某平台接单、禁接长途、车不得出省。六日一到就以“流水未达标”强行收车。

第四步，非法占有。以“民事违约”为幌子，把押金、平台费、跑车流水全部吞下，遇质疑便用“合同白纸黑字”“是你违约在先”搪塞。多数司机自认倒霉。

撕开“民事纠纷”伪装

审查起诉阶段，有被告人的辩护人提出，本案属普通民事纠纷、不构成犯罪，检察官予以反驳。

陈仕：民事违约是真心履约、只是客观未能履行；诈骗则自始不打算履行，合同只是骗钱工具。本案流水指标远超市场正常水平，各被告人均供述“司机正常跑不到”，说明他们从不期待指标完成，“合作”自始就是骗局。

主犯将二十六万多元赃款用于购买轿车及高档消费品，其余也被挥霍或用于公司运营。检察机关引导公安扣押车辆，追缴其亲属代退违法所得十二万五千元；另一被告人经释法说理主动退赃一万元。

经检察院提起公诉，今年10月30日、11月10日，法院以诈骗罪分别判处被告人有期徒刑五年六个月至一年三个月不等，并处罚金九万元到六万元不等。

江苏省南通市崇川区人民检察院第一检察部主任 蒋君：求职可要求公司出示与平台的合作协议或授权文件，或向平台客服进一步核实；签约前逐字阅读条款，重点看高额押金、畸高流水指标、苛刻违约条款、接单平台限制等“高危”条款，对超常待遇多加留心；保留招聘截图、聊天记录、合同原件、转账凭证，一旦被骗立即报警，或向劳动监察、市场监管部门投诉，多人联合报案更利于立案和追赃。

来 源：中央广播电视总台中国之声

原标题： 月入过万招司机？检察官揭露“套路运”诈骗连环计

本文转自：温州新闻网 66wz.com