温州都市报 2026-11-13 09:27:19

11月9日凌晨，苍南县金乡镇一灰板纸加工企业发生设备短路火情，依托AI火眼哨兵智能监控系统，火情实现“1分钟预警、15分钟扑灭”，事故未造成人员伤亡，最大限度挽回企业财产损失，智慧应急防控效能在实战中得到充分检验。

温州网讯 11月9日凌晨，苍南县金乡镇一灰板纸加工企业发生设备短路火情，依托AI火眼哨兵智能监控系统，火情实现“1分钟预警、15分钟扑灭”，事故未造成人员伤亡，最大限度挽回企业财产损失，智慧应急防控效能在实战中得到充分检验。

当日凌晨2时50分许，该企业灰板纸加工区域内，生产机械设备电气线路短路，引燃周边可燃物，初起火情悄然蔓延。事发时段正值深夜，厂区值守人员休息，人工巡查存在盲区。灰板纸属于易燃物品，一旦错过最佳处置时机，火势极易快速扩散，酿成重大火灾事故。

危急时刻，厂区布设的AI火眼哨兵智能监控系统化身全天候“电子哨兵”。系统依靠图像智能识别算法，精准捕捉到现场明火与烟雾特征，迅速触发自动预警。火情发生仅1分钟，系统就致电企业负责人发出警报，同步锁定起火位置、推送风险信息，打通火情发现和应急处置的“第一公里”。

接到预警后，企业负责人迅速响应，第一时间拨打119报警，并组织值班人员开展初期控火。金乡镇专职消防队接警后火速赶赴现场，依托系统提供的精准火情定位，结合企业先期处置基础，于凌晨3时05分将明火全部扑灭。从系统预警到明火扑灭，全程用时仅15分钟，成功将火情遏制在萌芽阶段。

此次火情成功处置，是金乡镇“技防+人防”融合消防安全防控模式的一次实战检验。AI火眼哨兵智能监控系统能够24小时不间断监测火情，自动识别明火烟雾、呼叫责任人、闭环推送处置信息，补齐夜间、无人值守区域人工巡查的短板，成为防范初起火灾的有力技防抓手。

2026年3月，浙江省应急管理厅AI火眼哨兵智能监控系统正式上线。我市持续推广运用“AI+火眼哨兵”智能预警系统，发挥24小时实时监控、火情智能预警、远程可视化监管优势，推动火灾隐患早发现、早预警、早处置，从源头压降火灾风险。截至目前，该系统已覆盖22741家工业企业，累计成功预警初期火灾121起。

来 源：温州都市报

原标题： 深夜精准预警，“AI火眼哨兵”立大功

记者 蒋文泽 通讯员 王晟

本文转自：温州新闻网 66wz.com