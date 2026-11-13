大一新生被诈骗180万元细节曝光：骗子要求其搬出宿舍、入住酒店，切断与他人沟通；通过现金、黄金、虚拟货币等方式交款
近日，首都医科大学面向全体师生发布了一则反诈通报，通报显示该校一名学生遭遇冒充公检法形式的电信网络诈骗，线上线下累计转付近180万元。经警方紧急止付拦截37万元，实际损失142万余元。
骗局始于9月23日一通陌生来电，骗子谎称该学生账户涉嫌诈骗，要求其赴上海处理。学生曾尝试向上海警方求证未果，准备联系北京警方时，骗子再次来电，引导他打开会议软件视频。视频里伪造的警徽背景、假警官证，加上虚假立案、财产冻结文书，逐步打消了他的疑虑。
骗子以案件需要保密为由，禁止他向家人、老师和本地警方核实，还编造警务、银行系统被渗透、泄密会遭到报复的说辞，发送相关素材制造恐慌。同时要求他搬出宿舍住进酒店，切断和亲友、辅导员的联系，还教他编造说辞隐瞒行踪。即便学生中途心生怀疑，也被骗子不断洗脑自我说服。
10月15日，骗子以缴纳取保候审保证金、影响其从医就业相恐吓，开始索要资金。为规避追查，骗子指示他采用现金、黄金、虚拟货币等方式转账，学生先后取出20万现金、购入450克黄金，又花37万买虚拟货币，外加71万元线上转账，累计转付近180万元。
期间银行工作人员、到场民警都曾对他进行劝阻，但他耳机同步听着骗子指令，没能及时醒悟。该学生本身看过反诈宣传，清楚警方不会电话办案，却还是在骗子持续的心理施压下丧失判断。
经学生本人同意，学校公开其自述经历作为警示案例，提醒大家警惕冒充公检法诈骗，牢记公检法机关不会线上办案、要求转账和资金隔离。
来 源：现代快报
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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