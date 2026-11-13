华西都市报 2026-11-13 09:41:07

重庆市梁平区联合调查组11月12日晚间发布情况通报：近期，“一饭店老板悄悄为连吃7碗米饭母女放钱”视频引发关注。梁平区高度重视，组织网信、公安、民政、市场监管等部门成立联合调查组开展核查。经查，李某（女，57岁，餐馆运营人）为博取关注、吸引流量，编造虚假情节、组织人员摆拍、制作视频发布。相关内容误导公众认知，造成不良影响，扰乱正常网络公共秩序。目前，相关部门已对其立案调查，对涉嫌违法行为将依法进行处理。在此提醒：网络不是法外之地，在网络活动中须严守法律法规。请广大网民理性甄别，不造谣、不信谣、不传谣，共同维护清朗网络空间。

此前媒体报道：近日，重庆梁平一家饭店老板英姐发布的一段短视频刷屏全网。视频记录暖心一幕：一对母女进店就餐，全程仅点一份6元的炒豆芽。就餐过程中，母亲把菜品全部留给孩子，自己吃下7碗白米饭，最后还要打包剩余的。见二人处境窘迫，英姐心生怜悯，不仅让后厨为母女加菜，还在打包袋内留下字条和300元现金予以帮扶。视频发布后收获大量点赞与转发，网友纷纷被饭店老板英姐的行为感动。可热度不断走高后，也有网友结合生活常识与视频细节复盘，发现多处逻辑漏洞，质疑其“剧本营销”。

来 源：华西都市报

原标题： “饭店老板为连吃7碗米饭母女放钱”引发关注 最新通报：视频系摆拍，已立案调查

记者 李茂佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com