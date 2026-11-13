意大利已有3778所学校收到炸弹威胁邮件 77所实施疏散
央视新闻客户端 2026-11-13 09:37:59
当地时间11月12日，意大利总理府发布最新通报称，据初步统计，当天全国共有3778所学校收到炸弹威胁邮件，其中77所学校实施疏散。
当地时间11月12日，意大利总理府发布最新通报称，据初步统计，当天全国共有3778所学校收到炸弹威胁邮件，其中77所学校实施疏散。
根据意大利相关规定，在没有具体证据表明存在实际危险的情况下，学校不应仅因收到大规模发送的威胁邮件而实施疏散。如存在明确、具体的风险，地方省督仍有权决定采取疏散措施。
意大利政府表示，将进一步完善相关应对机制，在保障师生安全的同时，防止虚假威胁干扰正常教学及公共服务秩序。
来 源：央视新闻客户端
原标题： 意大利已有3778所学校收到炸弹威胁邮件 77所实施疏散
记者 张然
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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