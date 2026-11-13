美国纽约楼房倒塌死亡人数升至8人
新华网 2026-11-13 09:39:11
美国纽约市长马姆达尼12日在社交媒体上说，该市11日发生的一栋三层楼房倒塌事件已致8人死亡、17人受伤。
美国纽约市长马姆达尼12日在社交媒体上说，该市11日发生的一栋三层楼房倒塌事件已致8人死亡、17人受伤。
倒塌的楼房位于布鲁克林区一处工地附近。警方说，倒塌建筑内和施工现场均有人员被困。200多名消防和应急人员彻夜在废墟中进行搜救。
媒体公布的现场照片显示，受该事件影响，相邻建筑的一侧墙壁也受到破坏，其内部楼梯间和公寓结构暴露在外。
纽约市消防局局长约翰·埃斯波西托说，消防人员将对现场进行全面搜寻，以确保找到所有被困人员。
来 源：新华网
原标题： 美国纽约楼房倒塌死亡人数升至8人
记者施春
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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