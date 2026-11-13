央视新闻客户端 2026-11-13 09:40:11

11月12日，记者从中国海油获悉，我国在渤海中部海域超5000米地层钻探获得一口火山岩高产油气井，测试日产天然气约80万立方米，标志着我国在海上超深层天然气勘探领域取得重大突破。

11月12日，记者从中国海油获悉，我国在渤海中部海域超5000米地层钻探获得一口火山岩高产油气井，测试日产天然气约80万立方米，标志着我国在海上超深层天然气勘探领域取得重大突破。

这口井位于渤海中部海域，井深5770米。该井在勘探过程中，在火山岩地层累计钻遇天然气层超120米，展现出海上超深层火山岩领域广阔的勘探前景。

中国海油天津公司渤海石油研究院地质总师郭涛介绍，该井储层温度达150摄氏度，地层压力超过80兆帕，面对高温高压的恶劣地层条件，开展多专业协同攻关，最大化提升复杂地质条件下作业质量，最终完成钻探作业并获得高产天然气流。

海洋油气勘探领域通常把埋深超过3500米的地层称为深层，超过4500米的称为超深层。渤海超深层的火山岩由火山喷发形成，历经多期构造改造，岩性致密、非均质性强，复杂地层看不清、优质储层找不准、坚硬地层打不动，是长期制约这里勘探开发的世界级技术难题。

渤海海域是我国重要的天然气产区，是京津冀及环渤海地区天然气供应的重要气源之一。这口井的成功钻探，开辟了我国海上超深层天然气勘探新区带，对加快渤海超深层勘探进程、建设渤海万亿方大气区，稳步推进国内油气增储上产、保障区域天然气稳定供应具有重要意义。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 井深5770米 我国海上超深层天然气勘探取得突破

记者 朱江 张伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com