井深5770米 我国海上超深层天然气勘探取得突破
11月12日，记者从中国海油获悉，我国在渤海中部海域超5000米地层钻探获得一口火山岩高产油气井，测试日产天然气约80万立方米，标志着我国在海上超深层天然气勘探领域取得重大突破。
这口井位于渤海中部海域，井深5770米。该井在勘探过程中，在火山岩地层累计钻遇天然气层超120米，展现出海上超深层火山岩领域广阔的勘探前景。
中国海油天津公司渤海石油研究院地质总师郭涛介绍，该井储层温度达150摄氏度，地层压力超过80兆帕，面对高温高压的恶劣地层条件，开展多专业协同攻关，最大化提升复杂地质条件下作业质量，最终完成钻探作业并获得高产天然气流。
海洋油气勘探领域通常把埋深超过3500米的地层称为深层，超过4500米的称为超深层。渤海超深层的火山岩由火山喷发形成，历经多期构造改造，岩性致密、非均质性强，复杂地层看不清、优质储层找不准、坚硬地层打不动，是长期制约这里勘探开发的世界级技术难题。
渤海海域是我国重要的天然气产区，是京津冀及环渤海地区天然气供应的重要气源之一。这口井的成功钻探，开辟了我国海上超深层天然气勘探新区带，对加快渤海超深层勘探进程、建设渤海万亿方大气区，稳步推进国内油气增储上产、保障区域天然气稳定供应具有重要意义。
来 源：央视新闻客户端
记者 朱江 张伟
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州产业园加快“筑巢引凤” 寻求持久生命力社会11-12
-
新商场、新医院、新学校都来了 中央涂片区配套项目陆续落地社会11-12
-
过去十年温州人均预期寿命 增长了1.79岁社会11-12
-
深山小村“焕新记”社会11-12
-
温州高速应急添“前哨” 险情就近快处理社会11-12
-
一群退休老人同德行善 口袋公园里长出了“长者爱心社”社会11-12
-
温州援非医生扎根马里“授人以渔、就地造血”社会11-12
-
《温州杨梅酒》团体标准昨起发布实施社会11-12
-
冲着平台“百亿补贴”下单 买到的苹果手机竟是“非全新机”社会11-12
-
秋假遛娃去三垟湿地 玩转创意与自然社会11-12