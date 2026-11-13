新华网 2026-11-13 09:41:01

由于美国通胀持续，市场预期美联储或将进一步收紧货币政策，推动美元走强，美国国债收益率走高，黄金、白银期价12日大幅下跌。

由于美国通胀持续，市场预期美联储或将进一步收紧货币政策，推动美元走强，美国国债收益率走高，黄金、白银期价12日大幅下跌。

纽约商品交易所12月黄金期价当日再次跌破每盎司3900美元，早盘跌幅一度超过3.5%。12月白银期价跌破每盎司50美元，跌幅超过4%。

当日基准10年期美国国债收益率在5.00%左右徘徊，两年期国债收益率则升至4.76%附近。美元指数在触及19个月高点后保持坚挺。

黄金价格已跌至一周多以来最低水平，白银价格则因对工业需求和金融环境趋紧的担忧而走弱。分析人士认为，由于持续通胀迫使美联储维持其紧缩政策倾向，贵金属可能面临进一步的抛售压力。

来 源：新华网

原标题： 金价再度跌破3900美元

记者 徐静

本文转自：温州新闻网 66wz.com