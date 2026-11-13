下周三，来博物馆拼装创意电动赛车
温州晚报 2026-11-13 09:44:30
当大国重器遇上趣味科创，这个秋假，让我们一起来温州博物馆体验一下大国智造的力量吧！
温州网讯 当大国重器遇上趣味科创，这个秋假，让我们一起来温州博物馆体验一下大国智造的力量吧！
温州博物馆的这次活动将带来自强号创意电动赛车，以复兴号高铁为设计灵感，是集爱国主义教育、科学探究于一体的STEAM科教项目。
同学们将亲手完成零件组装、电路接线并完成赛车调试，从零搭建一台依靠螺旋桨空气反推力前进的电动赛车。在动手搭建、调试、竞速比拼的过程中，直观理解作用力与反作用力、空气动力学等物理知识，提升工程思维与动手实践能力。
同学们可以在拼装实践里感受大国重器的魅力，体悟精益求精的大国工匠精神，让科学探索和家国情怀在实践中生根发芽。
活动主题
自强号赛车——探寻大国智造力量
活动内容
自强号创意电动赛车拼装、科学原理科普、现场赛车竞速体验。
活动时间
11月18日13：00
活动对象
9-12岁青少年
活动人数
20人
活动地点
温州博物馆展区2楼文化驿站
报名方式
温州博物馆公众号扫描报名二维码
来 源：温州晚报
原标题： 下周三，来博物馆拼装创意电动赛车
通讯员 温博
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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