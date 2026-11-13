温州日报 2026-11-13 09:46:53

11月10日，世界早产儿日前夕。海口，海南省人民医院新生儿重症监护室（NICU）外的走廊上，白杨隔着玻璃窗望了很久，手机屏幕亮着——里面存着两张模糊的探视照：两个小身子陷在保温箱里，身上接满细管，像两株刚冒芽就被风掀开的芽苗。

温州网讯 11月10日，世界早产儿日前夕。海口，海南省人民医院新生儿重症监护室（NICU）外的走廊上，白杨隔着玻璃窗望了很久，手机屏幕亮着——里面存着两张模糊的探视照：两个小身子陷在保温箱里，身上接满细管，像两株刚冒芽就被风掀开的芽苗。

她们还没有正式的名字。姐姐小依（小名），650克；妹妹小可（小名），710克。胎龄仅26周+2天的试管婴儿双胎，还没来得及让父母在出生证上写下一个字，就因“胎儿宫内窘迫”匆匆降生。

海南省人民医院新生儿科主治医师祁秋霞告诉记者，8月30日凌晨剖宫产，两个宝宝出生时皮肤青紫、呼吸不规则，1分钟Apgar评分都只有6分，复苏后直接送进NICU。“成人的一只手掌，差点托不住她们其中一个人。”

巴掌大的姐妹 关关要命

姐姐小依一出生就在闯呼吸关——从有创呼吸机到无创，好不容易熬到11月9日改成了鼻导管吸氧。可医生不敢松劲，颅内曾查出室管膜下小血肿，喂养起步量只有0.5毫升，得一滴一滴地加；母亲乳汁检出巨细胞病毒阳性，每一滴都得先经过巴氏消毒才能喂。眼下小依每天靠22毫升母乳强化喂养，鼻导管还摘不掉。

妹妹小可更凶险。反复撤机失败，三次上有创呼吸机，确诊支气管肺发育不良、动脉导管未闭、房间隔缺损，还查出鲍曼不动杆菌感染。如今仍靠NIPPV无创通气，氧浓度27%，奶量13毫升鼻饲，胸口还能听到3/6级连续性杂音。

“超低出生体重儿，闯的是呼吸关、循环关、感染关、喂养关、神经关，关关要命。”祁秋霞说，如果顺利，姐妹俩还要住大概一个月；要是撤机不顺，或许更久，100天也说不定。

小依开始训练吮吸功能，能自己喝几口奶了，但大部分营养还是得靠鼻饲管缓慢推入胃内；妹妹小可还戴着无创呼吸机，更是完全靠鼻饲喂养。护士每天在保温箱旁的小本子上记一笔：“小依今天涨了8克”“小可脚趾蜷了一下”“小依会吐泡泡了，今天自己多喝了一口奶”。这些在普通婴儿身上不值一提的事，在这里都是“大新闻”。

妈妈给得起母乳

给不起呼吸机

双胞胎的母亲叫白杨。90后的她原来是话务员，生产后在家休产假，为了让孩子吃上新鲜母乳，她每天坚持挤奶送进NICU。丈夫目前待业在家，小两口刚结婚不久，为了要孩子做过试管婴儿，打针、调理、保胎，熬到双胎着床，还没来得及高兴，就撞上26周早产。

“还没取名，就先欠着一屁股债。”白杨哽咽着告诉记者，小依住院至今总费用113649元，自费约5.6万元；小可总费用150464元，自费约6万元。后续一个月，姐妹俩至少还要自费5万元的治疗费用。家里原本就没积蓄，试管花过一笔，早产又把底掏空。

白杨总共进过两次NICU探望孩子。第一次是9月29日，“那次看到宝宝，比出生时只长了一点点，全身还是通红的”。第二次是10月29日，姐妹俩都长大了些，不再全身通红，变得肉嘟嘟的。手机里拍了很多孩子的照片和视频，她翻来覆去地看。

但每隔几天，手机就会接到医院欠费催缴电话。“每次都是医院电话来了，再去借一点凑一点。再过几天估计又要来电话了，钱都不知道在哪里，再也借不到了。”白杨说。

好消息是，两个孩子的体重都在涨。目前小依1910克，小可1980克，都在一点点进步。

她们在努力长大

需要您搭一把手

转机出现在世界早产儿日到来之际，白杨向“水晶宝宝”公益救助项目递交了申请。

“水晶宝宝”项目由温州医科大学附属第二医院、温州日报、九三学社温州市委会、温州市慈善总会于2011年发起，专注救助经济困难重症早产儿。2024年10月，项目在海南省人民医院授牌落地慈善救助基地，让海南困难家庭不用跨省跑，就能就地申请托底救助。

“项目不是替家庭支付全部账单，而是把自付部分里最扛不动的那一块托住。”项目执行方介绍，小依、小可的救助资格正在审核，后续将按实际自付与家庭困难程度拨付。但这笔救助款只能覆盖前期费用中最沉重的部分。姐妹俩至少还要在保温箱里住一个月，后续治疗费预估至少5万元；如果小可反复撤机不顺，时间更长、花费更多。白杨夫妇早已负债累累，后续每天的保温箱、呼吸机及医药费用，仍然没有着落。“只要闯过去，她们就可以和普通小孩一样健康成长。”祁秋霞说。

如果您想帮助小依、小可两姐妹继续治疗，陪她们走完这段漫长的闯关之路，请联系：88869996。

来 源：温州日报

原标题： 海南双胞胎“水晶宝宝”NICU里闯关

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com