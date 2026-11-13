温州日报 2026-11-13 09:48:43

近日，2026年度浙江省高价值专利培育“引领”“种子”项目预立项名单公布。全省共133个项目入选，温州占11个，跻身第一方阵。

温州网讯 近日，2026年度浙江省高价值专利培育“引领”“种子”项目预立项名单公布。全省共133个项目入选，温州占11个，跻身第一方阵。

据介绍，高价值专利培育项目是全省促进知识产权与产业创新深度融合的重要载体，引导创新主体针对关键核心技术开展系统化专利布局，依靠高质量专利助力产业提质升级。此次入选的11个项目紧扣我市重点产业方向，布局覆盖多个赛道，涉及新能源、半导体材料、高端激光加工装备、汽车零部件、智能燃气装备等领域。

在重大科技攻关领域，龙头企业持续突破技术瓶颈。浙江正泰仪器仪表有限责任公司聚焦多模态能源精准感知技术，攻坚电能、气体超声流量计量难题，致力于实现能源计量装备国产化替代；瑞浦兰钧能源股份有限公司瞄准高渗透率新能源应用场景，攻关构网型储能全链条关键技术，打通电芯、控制系统到智能运维技术壁垒。

新兴未来产业成为本次入选项目的主力军。温州大学碳中和技术创新研究院深耕钠离子电池普鲁士蓝正极材料，攻克结晶水、晶格缺陷等产业化痛点，多项关键指标实现大幅优化，千吨级中试产线已落地；浙江大学温州研究院由叶志镇院士牵头，采用“技术攻关+专利导航+组合布局+转化运用”模式，破解钙钛矿稳定性、锌溴电池枝晶等行业堵点。浙江长城搅拌设备股份有限公司着力打破国外卫生级磁力搅拌装备垄断，创新“液力悬浮”结构，以AI监测实现设备视情维护；金卡智能攻关户内燃气多参量感知与AI安全管控算法，筑牢城市燃气安全防线；凯喜姆阀门瞄准石油炼化特种阀门，对标国际行业巨头，打造国产高端阀门专利壁垒。

本土特色产业项目同样亮点纷呈。浙江雅虎汽车部件开展特种座椅多维度技术研发，对军工核心技术实施差异化知识产权保护；浙江力邦合信围绕新能源汽车线控制动系统，打造全链条专利组合；浙江鹏翔精机推动吹膜装备向智能化数字化升级，设定专利质量、转化效益量化目标，力争专利转化率达80%以上。

亮眼的成绩单，源于温州对企业创新知识产权能力的持续深耕。为挖掘优质创新项目，我市梳理电气、泵阀等重点产业创新资源，搭建高价值专利培育储备库，为创新主体建立专属档案，动态跟踪企业研发进展。并通过专题培训、专家上门问诊等方式，提前做好专利质量把关。据悉，我市将对11个入选项目落实“一项目一专员”全周期服务，在专利导航、预审、融资、海外维权等方面精准赋能，打造一批具备国际竞争力的专利组合。

来 源：温州日报

原标题： 11个项目入选省级培育名单 温州高价值专利“多点开花”

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com