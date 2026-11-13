冯德莱恩：欧盟将提出新一轮对俄制裁及援乌方案

新华社 2026-11-13 09:59:50

欧盟委员会主席冯德莱恩12日在爱尔兰首都都柏林表示，欧盟委员会正在制定第22轮对俄制裁以及有关满足乌克兰2027年资金需求的提案，两项提案将在下次欧洲理事会会议前提出。

欧盟委员会主席冯德莱恩12日在爱尔兰首都都柏林表示，欧盟委员会正在制定第22轮对俄制裁以及有关满足乌克兰2027年资金需求的提案，两项提案将在下次欧洲理事会会议前提出。

冯德莱恩当天在出席第九届欧洲政治共同体领导人会议前对记者表示，与会领导人将讨论多项议题，并在会议间隙讨论在阿联酋首都阿布扎比举行的俄罗斯与乌克兰的和平谈判。

她对阿布扎比和平谈判表示欢迎，称欧洲方面派代表参与谈判有助于维护自身利益，也回应了乌克兰总统泽连斯基希望欧洲方面支持乌方谈判的请求。

为期两天的俄罗斯、美国和乌克兰三方会谈11日在阿布扎比结束，各方就大规模交换被俘人员达成协议，但在结束冲突、领土争议、乌克兰安全保障及欧洲未来安全架构等关键问题上仍存“重大分歧”。

来 源：新华社

原标题： 冯德莱恩说欧盟将提出新一轮对俄制裁及援乌方案

记者 张兆卿 赵家淞

本文转自：温州新闻网 66wz.com