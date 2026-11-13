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英伟达公司宣布黄仁勋辞职

央视新闻 2026-11-13 10:01:00
当地时间11月12日，英伟达公司宣布：黄仁勋辞去总裁、首席执行官及董事会成员职务，即刻生效。

　　当地时间11月12日，英伟达公司宣布：黄仁勋辞去总裁、首席执行官及董事会成员职务，即刻生效。

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原标题： 英伟达公司宣布黄仁勋辞职

记者 张颖哲

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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