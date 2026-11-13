央视新闻 2026-11-13 10:02:35

当地时间11月12日，联合国安理会表决通过一项决议，将对也门的有关制裁措施延长一年。根据决议，安理会第2140号决议规定的资产冻结和旅行禁令延长至2027年11月14日。

当地时间11月12日，联合国安理会表决通过一项决议，将对也门的有关制裁措施延长一年。根据决议，安理会第2140号决议规定的资产冻结和旅行禁令延长至2027年11月14日。 决议同时将安理会也门制裁委员会专家小组的任务期限延长至2027年12月15日。 来 源：央视新闻 原标题： 安理会通过决议 延长也门制裁机制 记者 朱磊 本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚 审核：潘涌燚 责任编辑：叶双莲 监制：张佳玮 总监制：缪磊