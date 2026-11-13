央视新闻 2026-11-13 10:03:37

据伊朗方面12日消息，伊朗专家会议当天发表声明呼吁有关部门审议退出《不扩散核武器条约》，重新审视国家防御战略并建立必要威慑能力。

据伊朗方面12日消息，伊朗专家会议当天发表声明呼吁有关部门审议退出《不扩散核武器条约》，重新审视国家防御战略并建立必要威慑能力。

声明说，敌对势力反复发出威胁，特别是针对伊朗核能力的威胁，表明伊朗不能再对负有相关责任的国际机构抱有希望。

声明称，如果敌人再次发动袭击，伊朗武装力量将迅速、有效地予以回应，且不受地理范围限制。

伊朗外长阿拉格齐10日致信联合国秘书长、联合国安理会主席以及国际原子能机构总干事，要求对美国政府“悬赏最高2000万美元征集有关伊朗核计划的信息”明确表示谴责。特朗普10月31日还威胁称，美国已摧毁伊朗大部分军事力量，但仍需“处理”一两个目标，其中包括镐山的地下核设施。

国际原子能机构9月9日曾表决通过有关决议，主张将所谓伊朗“违反其核不扩散义务”的问题提交至联合国安理会。伊方代表批评这项决议是“政治工具”而非“技术性文件”，在法律和事实依据方面存在严重问题。伊方认为，国际原子能机构应当履行技术性职责，不应成为任何国家推进自身政治议程的工具。

来 源：央视新闻

原标题： 伊朗专家会议呼吁审议退出《不扩散核武器条约》

本文转自：温州新闻网 66wz.com