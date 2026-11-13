鹿城区委书记张崇波调研高水平建设健康鹿城工作

鹿城发布 2026-11-13 10:12:35

11月12日，鹿城区委书记张崇波在调研高水平建设健康鹿城工作时强调，为温州加快打造全国重要区域医疗高地贡献鹿城力量。

11月12日，鹿城区委书记张崇波在调研高水平建设健康鹿城工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于卫生与健康工作重要论述和在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神，细化落实省委关于高水平建设健康浙江的部署要求和温州市卫生与健康大会精神，坚定实施健康优先发展战略，推动优质医疗资源扩容下沉、基层健康服务提质增效，为温州加快打造全国重要区域医疗高地贡献鹿城力量。

在南汇街道社区卫生服务中心绣山院区，张崇波深入了解基层医疗转型错位发展推进情况后指出，要锚定“小医疗、大保健”方向，把环境优势、功能优势转化为服务优势，持续做优轻医美皮肤管理、中医皮肤调理等特色项目，推动基层医疗从单一诊疗向多元化、全周期健康服务转型。

在大南街道社区卫生服务中心，张崇波详细了解国家“十五五”医疗卫生强基工程全国实验区项目有关情况后指出，要紧扣老年健康服务、社区营养干预等方向，深化卫体融合、医防融合、医养融合，承接好出院患者健康指导中心国家试点，推动国家级技术方案在社区层面引进、落地、适配。

座谈交流时，张崇波指出，高水平建设健康鹿城是贯彻健康中国、健康浙江、健康温州部署的具体行动，是提升中心城区首位度、增进群众健康福祉的重要抓手。要锚定健康中国战略目标，坚持以“小切口、大民生”理念，把健康鹿城建设落到群众可感可及的实处。要坚持健康优先，在服务大局中筑牢民生根基，持续完善“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”服务机制，加强与温州医科大学等重要平台合作，深化资源共享、技术协作、人才交流，促进优质医疗资源扩容下沉、均衡布局。要坚持改革创新，在机制重塑中激发基层活力，完善分级诊疗体系，健全医联体协作机制，坚持因地制宜、一院一特色，支持社区卫生服务中心打造特色门诊、推进错位发展，深化“医康养护助”融合改革，积极探索人工智能辅助诊疗、远程诊疗、健康管理等应用场景。要坚持需求牵引，在优质均衡中提升健康质感，做实家庭医生签约服务，突出抓好“一老一小一弱”健康保障，健全全生命周期健康保障体系，把慢病管理、康复护理、营养干预、心理关爱送到群众身边。要坚持融合发展，在全民共建中厚植健康生态，落实“大健康”理念，推动卫生与体育融合发展，完善心理健康服务体系，优化人才引育留用链条，加强医德医风建设，持续营造尊医重卫浓厚氛围。

鹿城副区长王永林一同调研。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波调研高水平建设健康鹿城工作

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com