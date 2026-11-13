央视新闻 2026-11-13 10:05:14

针对七国集团外长会议联合声明涉古巴内容，古巴外长罗德里格斯12日表示，该声明回避了美国政府对古巴实施封锁所造成的残酷影响，美国的封锁措施侵犯古巴人民的人权及第三国主权。

△古巴外长罗德里格斯（资料图）

针对七国集团外长会议联合声明涉古巴内容，古巴外长罗德里格斯12日表示，该声明回避了美国政府对古巴实施封锁所造成的残酷影响，美国的封锁措施侵犯古巴人民的人权及第三国主权。

罗德里格斯在社交媒体上指出，国际社会近日在联合国大会上再次谴责美国对古巴实施封锁，而七国集团却选择重复美国编造的虚假说辞，为其非法封锁政策辩护。

七国集团外长会议9日至10日在法国巴黎举行，会后发表的联合声明谈及古巴面临的经济困境。美国国务卿鲁比奥9日则在参加七国集团外长会议后回答媒体提问时称，美国将“帮助古巴拥有更美好的未来”。

1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视政策。1962年，美国对古巴实施全面经济、金融封锁和贸易禁运。1996年3月，美国制定“赫尔姆斯－伯顿法”，规定对所有同古巴发生经济贸易往来的外国公司实施严厉制裁。自1992年以来，联大通常每年都会审议古巴提出的要求美国解除封锁的决议草案，相关决议多年来均获压倒性支持。

来 源：央视新闻

原标题： 古巴外长批评七国集团涉古声明回避美国对古封锁影响

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