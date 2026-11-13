瓯海发布 2026-11-13 10:12:35

11月12日，瓯海区委书记刘云峰率队开展省“千项万亿”重大项目服务活动，深入重点项目一线走访调研，实地跟进项目建设，精准做好对接服务。

11月12日，瓯海区委书记刘云峰率队开展省“千项万亿”重大项目服务活动，深入重点项目一线走访调研，实地跟进项目建设，精准做好对接服务。瓯海区四套班子领导季湘荣、卢旭帆、金衍光、陈澄博、金海敏参加活动。

海派生命健康科创园是助力温州医药产业集聚化发展的重大工程，聚焦药品、医疗器械、特医食品三大核心赛道，打造全剂型CMO/CSO一站式产业平台。项目总投资额超20亿元，预计明年年底全面竣工。在项目现场，刘云峰一行与企业负责人深入交流，详细了解项目推进进度、企业发展战略规划等情况。刘云峰对企业深耕生命健康赛道、加快搭建产业平台的思路和阶段性成效予以肯定，并强调严把工程质量和安全关口，推动项目早竣工、早投用、早见效。他要求属地和相关部门精准对接企业需求，做好全周期跟踪服务，以精准高效的服务保障为项目建设提速护航。

聚星科技园项目是瓯海重点打造的先进制造业承载区，集技术研发、智能制造、成果转化于一体，着力构建“材料—触头—组件—系统”完整电接触产业链生态。新园区建成后，预计将具备年产1800吨电接触材料及电触头、20亿件电触头元件的生产能力。实地参观项目现场后，刘云峰一行来到温州聚星科技股份有限公司，走进企业展厅，详细了解企业发展历程、产品布局及后续发展规划。聚星科技创办于1996年，是国家级专精特新“小巨人”、省隐形冠军企业，2024年登陆北交所。今年恰逢企业创办三十周年，刘云峰对企业30年始终专注电接触领域，把小小电触头做成大产业、成就大事业给予肯定，为企业凝心聚力、百折不挠的创业精神，专注主业、自立自强的创新追求，以心为本、共建幸福的发展理念点赞。

“聚星蜕变的三十年，也是瓯海民营经济蓬勃发展的三十年，是瓯海坚守实业、向新而行、政企同心的三十年。”刘云峰说，希望企业把“专注”坚持到底，在深耕主业中攀登更高山峰；把“创新”推向深入，在勇攀高峰中塑造更强优势；把“共赢”落到实处，在聚链成群中彰显更大担当。刘云峰表示，瓯海将持续优化营商环境、创业生态，推动惠企政策直达快享，强化空间、资金等要素保障，让企业心无旁骛抓经营、聚精会神谋发展，以政企同心合力推动省“千项万亿”重大项目落地见效，为瓯海区高质量发展注入更强动能。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区领导开展省“千项万亿”重大项目服务活动

记者 黄冰娥、陈丹、陈明铭

本文转自：温州新闻网 66wz.com