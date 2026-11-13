洞头发布 2026-11-13 10:12:35

11月12日，洞头区委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会，洞头区委书记何莉平主持会议并讲话。

11月12日，洞头区委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会，洞头区委书记何莉平主持会议并讲话，强调要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，按照省委、市委部署要求，在融会贯通中把准贯彻落实的基调，在学深悟透中把准持之以恒的方向，在知行合一中把准大抓落实的节奏，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地区域样板。洞头区领导赵豪、刘素婷、林铁和洞头区委理论学习中心组其他成员参加会议。

会议围绕学习贯彻党的二十届五中全会精神进行专题学习。与会领导紧扣学习教育主题，结合自身工作实际作交流。

会议指出，党的二十届五中全会是在中国共产党成立105周年、“十五五”开局之年、基本实现社会主义现代化关键时期召开的一次十分重要的会议。全会审议通过的《决定》是持续推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件。我们要学思践悟全会精神实质，深刻把握新时代管党治党的历史性成就，以高度的政治自觉坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；深刻把握持之以恒推进全面从严治党的战略考量，以更高标准、更实举措推动全面从严治党走深走实；深刻把握习近平党建思想是持之以恒推进全面从严治党的根本遵循，持续在深化、内化、转化上下功夫，在学懂、弄通、做实上走在前；深刻把握“七个坚持”的科学内涵，对标全会部署任务找准结合点和突破点，全力以赴抓好落实。

会议强调，要牢记习近平总书记对洞头的殷殷嘱托，持之以恒推进全面从严治党，充分凝聚各级党组织和党员干部力量，为建设名副其实的海上花园提供坚强保障。要在铸牢政治忠诚上走前列，充分用好民主集中制的政治优势、组织优势、制度优势、工作优势，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、省市委有要求、洞头见行动求实效”。要在强化凝心铸魂上见实效，把循迹溯源做深做实，把殷殷嘱托转化为理论成果、制度成果、实践成果，让“海霞精神”成为洞头鲜明的奋斗底色。要在党建赋能发展上打头阵，推动党建触角延伸至母港攻坚一线、缩差奔富前沿、基层治理末梢，将组织力量嵌入项目、嵌入产业、嵌入群众生活，让“党建做实了就是生产力”成为共识。要在锻造过硬队伍上争一流，培育知科技、懂产业、能攻坚、守底线的干部队伍，在海洋经济、项目攻坚、招商引智一线提升能力本领。要在涵养政治生态上作表率，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续涵养风清气正的政治生态，引导干部凝心聚力为民服务、实干担当推动发展。

会议要求，要坚持上下贯通学，发挥领导干部领学示范作用，推动全会精神与“十五五”发展有机衔接，不断开创新时代管党治党、兴党强党新局面。要坚持浓厚氛围学，用好各类学习载体、宣讲阵地，分层分类开展学习宣传，实现全域覆盖、入脑入心。要坚持闭环转化学，对标全会部署梳理任务清单，不折不扣推动全会精神落地生根。要坚持统筹兼顾学，把学习成效转化为攻坚破难、惠民发展的实际成效，以党建争先赋能洞头高质量发展。

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原标题： 区委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会

记者 叶青青、潘道阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com