乐清市委书记戴旭强开展“护安强城”夜访夜查工作

乐清发布 2026-11-13 10:12:35

11月11日晚，乐清市委书记戴旭强前往城东、石帆、天成等街道，开展“护安强城”夜访夜查工作。

11月11日晚，乐清市委书记戴旭强前往城东、石帆、天成等街道，开展“护安强城”夜访夜查工作。他强调，要坚持人民至上、生命至上，严格落实安全生产和消防安全各项工作，坚决守牢安全发展底线，持续提升基层治理效能，促进高质量发展和高水平安全良性互动。

安全是发展的前提。在城东街道龙璟嘉园，戴旭强走进消控室，检查高层建筑消防安全责任落实及物业管理情况等。他强调，要坚持建管并重，扎实做好小区建设管理与物业服务工作，建立健全常态长效消防安全管控机制，全面开展风险隐患排查整治，以全链条闭环管理牢牢守住安全底线。在石帆街道河淇村，戴旭强实地察看出租房、合用场所消防安全工作落实情况后强调，房东要切实履行第一责任人职责，落实消防安全各项管理规定，督促承租人做好安全防范；村干部、党员要充分发挥作用，常态化开展巡逻和安全知识宣传，构建群防群治良好氛围。在大林村，戴旭强重点察看沿街店铺经营管理、安全防控等情况。他强调，要进一步加强街面巡逻值守，强化夜市用火用电、食品卫生、治安防控等领域风险隐患排查整治工作，督促商户规范经营操作，让市民游客放心消费。

社会治理重心在基层。戴旭强来到天成街道巨星村，详细了解党建引领基层治理情况。他强调，要夯实基层阵地根基，建好用好党群服务中心，运用信息化技术更好赋能应急处置、防汛防台等工作；要加强矛盾纠纷排查化解，主动靠前、源头治理，努力把矛盾化解在萌芽状态；要进一步发挥村规民约作用，引导村民自我约束、互相监督、共同维护，焕发乡村文明新气象。在万桥一村，戴旭强察看村级居家养老照料中心在建项目情况后强调，要“软硬”兼顾提升服务品质，坚持医养结合，加强专业化资源导入、高品质场景建设、可持续运营保障，以温暖服务打造老年人的温馨家园，让群众真切体会到幸福生活触手可及。

文化遗产承载地方文化记忆。戴旭强还来到万桥古桥、贾岙司理门等处，了解历史渊源、日常管护等情况。他指出，历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源，要精细修缮管护，在保留历史原貌、做好周边环境整治提升的同时，深挖文化内涵、创新活化利用路径，推动文物资源与文旅产业、乡村振兴深度融合，把文化资源优势转化为高质量发展胜势。

乐清市领导林益正、王人骏、黄靖等参加夜访夜查工作。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强开展“护安强城”夜访夜查工作

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com