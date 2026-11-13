央视新闻 2026-11-13 10:07:43

据中国天气网消息，今天（11月13日）南方大范围降雨持续，华南部分地区将有大到暴雨，其中广东、广西局地降雨强度或为同期少见。同时，华北、黄淮等地大气扩散条件转差，将有雾和霾天气。明天开始，两股冷空气接连影响我国，气温逐步下跌，15日起中东部还将迎来新一轮大范围雨雪天气。

据中国天气网消息，今天（11月13日）南方大范围降雨持续，华南部分地区将有大到暴雨，其中广东、广西局地降雨强度或为同期少见。同时，华北、黄淮等地大气扩散条件转差，将有雾和霾天气。明天开始，两股冷空气接连影响我国，气温逐步下跌，15日起中东部还将迎来新一轮大范围雨雪天气。

华南局地或现同期少见强降雨 15日起新一轮雨雪来袭

随着暖湿气流增强，昨天，南方降雨范围扩大，其中云南南部、广西西南部、海南岛东南部等地出现中到大雨、局地暴雨。

今天，南方大范围降雨持续，华南一带雨势还将增强，局地降雨强度或为同期少见。中央气象台预计，新疆北疆西北部、沿天山地区、南疆西部山区等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，新疆北疆西北部局地有大雪。江淮、江南南部、华南等地部分地区有中到大雨，其中，广西东南部、广东中南部等地部分地区有暴雨或大暴雨。

明天，南方降雨区域将向东收缩，强度也将减弱，同时西北地区有雨雪。预计，新疆北部和东部、青海东部和南部、甘肃中东部、宁夏、内蒙古东北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，青海东部、宁夏北部、新疆东部等地部分地区有大雪。江南东南部、华南东部、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，福建东南部、广东东部和东南部沿海、台湾岛西部等地部分地区有暴雨。

15日起，在冷暖空气交汇下，中东部又将有一轮大范围雨雪天气。西北地区中东部、华北北部和西部、东北地区、黄淮西部等地将出现降雪或雨转雪，陕西、山西、河南、东北地区东部等地部分地区有大到暴雪，局地大暴雪；四川盆地东部、江汉、江淮、江南、华南等地部分地区有中到大雨。预报时效较远，公众需留意最新预报。

华北黄淮等地有雾和霾 明起两股冷空气接连来袭

在冷空气影响间歇期，本周以来我国大部地区气温回升，今天西北、华北等地气温会达到近期高点，明天20℃线北抬至长江中下游一带。

气温回升的同时，大气扩散条件转差，华北、黄淮等地雾和霾天气也将增多。今明天，华北中南部、黄淮西部、东北地区西部等地部分地区有轻至中度霾，局地重度霾。今天夜间至明天早晨，华北中南部、黄淮中西部、东北地区中南部、四川盆地中东部等地有大雾天气，局地能见度不足200米。

明天起至18日，冷空气再度活跃，将有两股冷空气接连南下。前一股冷空气主要影响北方，15日至16日气温将陆续转为较常年同期偏低状态，大气扩散条件自北向南逐渐好转，华北、黄淮等地霾天气将减弱或消散。

后一股冷空气影响范围更广，实力也更强。17日前后，西北、华北到长江沿线多地气温还将刷新今年下半年以来的新低。内蒙古中东部、黑龙江、吉林多地最高气温将降至0℃或以下，最高气温10℃线退至陕西南部、山西南部、河北南部一带，20℃线则会南撤至华南北部。公众需根据气温变化及时调整着装，以免着凉感冒。

来 源：央视新闻

原标题： 南方大范围降雨持续部分地区有暴雨 明起两股冷空气接连来袭

本文转自：温州新闻网 66wz.com