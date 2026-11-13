乐清发布 2026-11-13 10:07:46

11月12日，乐清市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会。

11月12日，乐清市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会。乐清市委书记戴旭强主持会议并讲话，强调要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，按照省委、温州市委部署要求，深学细悟、对标落实、践行转化，勇当学懂弄通做实习近平党建思想排头兵，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域标杆。

乐清市领导胡立左、潘云夫、陈向东、林益正、王金法、郑巨化、陈微燕、倪志超、郑翔、叶序锋、陈鹏、金杰、王人骏作发言。乐清市委理论学习中心组其他成员出席会议。

戴旭强指出，要深学细悟习近平总书记在党的二十届五中全会上的重要讲话和全会精神，深刻领悟新时代全面从严治党取得伟大成就的深层逻辑，持续增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉；深刻领悟习近平党建思想是坚持“两个结合”推进党的理论创新的重大成果，自觉以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；深刻领悟持之以恒推进全面从严治党面临的新情况新问题，始终保持永远在路上的坚韧执着；深刻领悟持之以恒推进全面从严治党的总体要求和战略部署，切实以系统思维推动全面从严治党向纵深发展；深刻领悟党的建设必须始终围绕中心、服务大局，坚持以高质量党建引领高质量发展。

戴旭强强调，浙江是习近平新时代中国特色社会主义思想重要萌发地，乐清作为全省县域经济发展的领跑者，要对标省委“争当四个排头兵”要求，以更高标准、更实举措加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域标杆。

要在“争当凝心铸魂排头兵”上见行见效，把增强党性作为全面从严治党的根本性任务，持续深化“循迹溯源学思想促践行”，严格贯彻执行民主集中制，引导广大党员干部在深化学习中涵养党性、在深化实践中砥砺党性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

要在“争当护航大局排头兵”上见行见效，把学习贯彻全会精神同干好当前工作紧密结合，锚定全年经济社会发展目标任务，抓实经济运行、改革创新、民生保障、文化建设、平安稳定等重点工作，推动各领域基层党组织全面进步、全面过硬，以高质量党建引领高质量发展。

要在“争当干事创业排头兵”上见行见效，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，大力弘扬“六干”作风，以正确用人导向引领干事创业，突出在经济发展主战场和工作一线识别选拔干部，引导乐清市党员干部做到高站位、实干事、见真功相统一，推动工作争先进、争一流。

要在“争当亲清有为排头兵”上见行见效，切实把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，常态化整治群众身边不正之风和腐败问题，持续加强权力运行制约监督，深化构建亲清统一的新型政商关系，一体推进不敢腐不能腐不想腐，让清正廉洁、干净干事在乐清大地蔚然成风。

学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神，是当前和今后一个时期重大政治任务。乐清市各级党组织要站在政治和全局高度，统筹谋划、一体推进，精心组织“学”、深入基层“讲”、广泛动员“宣”，持续掀起学习宣传贯彻全会精神热潮。

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原标题： 乐清市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会

记者 朱琼洁、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com