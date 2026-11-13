乐清发布 2026-11-13 10:08:24

11月12日，乐清市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

11月12日，乐清市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

乐清市委书记戴旭强主持会议。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局会议上的重要讲话精神，牢固树立和践行正确政绩观，扎实抓好上级巡视反馈问题整改及成果巩固工作，以实际行动和成效检验政治忠诚。要坚持举一反三、标本兼治，深挖问题背后的体制机制障碍和制度漏洞，实现从解决“一件事”向治理“一类事”提升，切实把整改成效转化为治理效能。要把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，强化领导班子建设，一体推进“三不腐”，一严到底纠治“四风”顽疾，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，全面营造风清气正的良好政治生态。

要认真学习贯彻习近平总书记在参加北京市区人大代表换届选举投票时的重要讲话精神，始终把党的领导贯穿县乡两级人大代表换届选举全过程各环节，稳妥有序推进人大换届各项工作。要健全选举全过程监督机制，引导群众积极有序参与，严把人选关口，推选出群众信赖认可、履职尽责过硬的代表，确保换届选举平稳有序、风清气正。

要认真学习贯彻习近平总书记在内蒙古乌兰察布考察时的重要讲话，对进一步做好黄河保护治理工作作出的重要指示精神，坚决扛起生态文明建设政治责任，坚持生态优先、发展和保护并重，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。牢牢把握“三优化一提升”着力点，持续厚植绿色发展底色，不断提升生态环境治理水平，加快建设更高水平生态市、打造美丽乐清。

会议还传达学习贯彻上级关于群众身边不正之风和腐败问题集中整治、民生领域信访问题集中治理有关会议精神，强调要按照中央和省委、温州市委部署，高标准抓好集中整治领域风险隐患排查防范，抓实民生领域信访问题集中治理，用心用情解决群众急难愁盼，不断提升群众获得感、满意度。

会议还研究了其他事项。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委常委会召开会议

记者 朱琼洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com