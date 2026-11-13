瑞安发布 2026-11-13 10:09:04

11月12日，瑞安市工商业联合会第十三次、总商会第八次会员代表大会召开

11月12日，瑞安市工商业联合会第十三次、总商会第八次会员代表大会召开。瑞安市委书记李剑锋出席会议并强调，要认真学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，弘扬“敢为天下先、勇当探路者”的创业精神，奋力书写新时代“两个健康”瑞安答卷，为加快建设“天瑞地安·智造商港”作出更大贡献。

温州市工商联党组成员、副主席王玉祥到会指导。瑞安市领导陈汉存、林政洪、徐龙升、林圣赞、何志友、吴功宜、金丽云等出席会议。

李剑锋代表瑞安市四套班子向大会召开表示热烈祝贺，并充分肯定了过去五年瑞安市工商联的工作成效。他指出，当前，瑞安正处于由传统块状经济向现代产业集群、由要素驱动向创新驱动、由县域经济向都市区经济转型的关键时期。希望瑞安市工商联和广大民营经济人士同心观大势、强信心，看清支持民营经济发展的态度没有变、持续优化营商环境的方向没有变、鼓励创新创业创造的导向没有变，进一步夯实发展底气。同频勇争先、挑大梁，在坚守主业、做强产品上争当示范，在主动求变、创新突破上争当示范，在义利并举、回馈社会上争当示范，在高质量发展中再立新功。同行优服务、畅联络，履行好政治引领、服务联络、建言资政职能，畅通涉企问题反映和解决渠道，引导广大瑞商主动融入发展大局，努力形成健康的政商关系。同向筑根基、强组织，持续擦亮瑞安全国非公企业党建始源地的牌子，抓好自身干部和民营经济人士“两支队伍”的建设，协同推动瑞安市委市政府、商会企业和社会各方同向发力。

王玉祥表示，瑞安市工商联近年来紧扣中心大局，深化政治引领，深耕助企服务，擦亮工作品牌，推动商会创新，为温州新时代“两个健康”先行区迭代升级贡献了瑞安样本。希望新一届工商联领导班子要在强化政治引领上铸魂固本，在服务产业跃迁上赋能增效，在深化改革建设上提质赋能，在践行社会责任上示范引领，用心用情建好“民营经济人士之家”，团结带领广大瑞商深耕实业，勇闯市场，奋力把瑞安打造成为民营经济高质量发展强市，为温州做强“一圈一极一中心”跑好“万亿之城再出发”新赛程作出新的更大贡献。

会上，代表们听取了瑞安市工商联第十二届执委会向大会作的工作报告。民主党派、人民团体代表致贺词。

当天，大会在圆满完成各项既定议程之后闭幕，选举产生了新一届瑞安市工商联、总商会领导班子成员，陈万里当选为瑞安市工商联第十三届执委会主席、市总商会第八届会长。

来 源：瑞安发布

原标题： 瑞安市工商业联合会第十三次、总商会第八次会员代表大会召开

记者 陈豫州、孙凛

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