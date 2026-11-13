永嘉发布 2026-11-13 10:09:35

11月12日，永嘉县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会，永嘉县委书记钟方成主持会议并讲话。

11月12日，永嘉县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会，永嘉县委书记钟方成主持会议并讲话，强调要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，坚决贯彻全会部署和省委、市委要求，准确把握精神实质、对标对表抓落实，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。

永嘉县领导邱忠瑜、胡宝锋、王晓雄、黄金锡、黄凡、周旭丹、龚剑涧、黄鹤楼、唐红专、黄益文围绕学习贯彻党的二十届五中全会精神作交流发言，永嘉县委理论学习中心组其他成员出席会议。

钟方成指出，党的二十届五中全会是在中国共产党成立105周年、“十五五”开局之年的重要节点，基本实现社会主义现代化的关键时期召开的一次十分重要的会议，全会审议通过的《决定》是推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件。我们要以系统思维准确把握全会精神实质，准确把握新时代管党治党的伟大成就，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把“两个维护”变成政治自觉、行动自觉；准确把握持之以恒推进全面从严治党的战略考量，深刻认识持之以恒推进全面从严治党的重要性、紧迫性；准确把握习近平党建思想是持之以恒推进全面从严治党的根本遵循，将其作为行动指南，持续在深化、内化、转化上下功夫；准确把握“七个坚持”的内在逻辑，认真对标全会部署的各项任务，全力以赴抓好落实。

钟方成强调，要以自我革命精神对标对表抓落实。要锤炼坚强党性，坚持把党的政治建设摆在首位，健全习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署闭环落实机制，引导永嘉县党员干部永葆政治本色。要筑牢基层堡垒，树立大抓基层的鲜明导向，一体抓实农村、社区、机关、国企等各领域党建工作，压实驻村干部、网格员工作责任，严格执行“五议两公开”等工作制度，持续做好新就业群体的思想引领、服务保障。要建强干部队伍，坚持打好工作“五法”，抓实换届后“一把手”和班子政绩观培训，引导干部厚植事业情怀，多做打基础、利长远的“潜功”，培养更多“帅才”，锻造一支过硬干部队伍。要深化清廉建设，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，不断畅通群众监督渠道、推动基层权力在阳光下运行，发挥典型案例教育警示作用，一体推进“三不腐”，让风清气正成为永嘉政治生态的鲜明底色。

钟方成要求，要以务实举措迅速掀起学习宣传贯彻热潮。永嘉县四套班子领导和各级领导干部要发挥领学促学作用，带头深入基层一线开展宣讲；各级党组织要以群众喜闻乐见的形式、简明易懂的语言，多层次、立体化开展宣传解读，切实推动全会精神深入人心。要增强工作实效，把学习贯彻全会精神与干好当前工作结合起来，锚定全年发展目标任务，全面抓好经济运行、改革创新、安全生产、民生保障等重点工作落实，做好明年工作谋划，以实际行动推动县域经济社会高质量发展。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com